五月天香港開唱爆意外！21歲工人2公尺鐵架墜樓 當場昏迷急送醫
五月天出道25週年《回到那一天》巡迴演唱會香港站，昨（9）日驚爆意外事件，一名工作人員在演唱會落幕後，實施拆除舞台的工程，卻不慎從2公尺高鐵架墜落、昏迷不醒。香港主辦單位特高娛樂表示：「目前傷者已完成手術。」強調會對傷者及家屬盡力協助。
記者黃雅琪／綜合報導
五月天近日在香港中環海濱，舉行一連7場演唱會卻頻出狀況，首場演出就因為「豪雨警報」被迫取消，第二場演出又遇上LED球體裝置起火，延期至昨日舉行。無法延期觀看表演的歌迷，除了可以退回票款之外，更可以申請機票、飯店損失賠償，交通賠償上限為2000元港幣（約新台幣8400元），飯店賠償金上限為1000元港幣（約新台幣4200元）。
事事難預料，昨日最終場演唱會竟然又出狀況，凌晨時工作人員在進行拆除舞台工程時，一名21歲的工人從2公尺高的鐵架上摔落，當場昏迷不醒、被警急送往瑪麗醫院急救。
針對這起工安意外事件，香港主辦單位特高娛樂發言人表示：「主辦單位獲知消息後，已於第一時間前往醫院瞭解情況，目前傷者已完成手術，主辦單位會將積極配合相關單位，盡力持續提供傷者與家屬最即時與必要的一切協助。」
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