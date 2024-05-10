14家金控今年前4月賺破2千億　國泰金拿下金控獲利三冠王

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富邦金4月自結合併稅後淨利130.3億元，累計今年前4月合併稅後淨利434.1億元，EPS為3.34元，其中子公司台北富邦銀行及富邦證券單月及累計前4月稅後淨利皆創下歷年同期新高，其中富邦人壽2024年4月稅後淨利為90.9億元，累計稅後淨利為265.2億元，單4月及累計前4月獲利較去年同期分別成長76%及114%。主要投資收益來源為利息收入、國內股票及基金資本利得。
富邦產險4月稅後淨利2.6億元，累計稅後淨利16億元，4月獲利受地震相關損失影響，但仍維持穩健水準，主要反映風險控管成效及優異投資績效。業務表現方面，4月簽單保費59億元，較去年同期大幅成長32%，個人保險及企業保險皆有雙位數成長，其中工程險因公司積極參與綠能保險業務，單月簽單保費成長275%，表現最為亮眼。
富邦證券4月稅後淨利7.7億元，累計前4月稅後淨利31.1億元，年成長61%，主要受惠台股今年前4月日均值突破5千億元，帶動經紀及財管業務收入較去年同期顯著成長，續創單4月及累計前4月稅後淨利歷年新高紀錄。
中信金4月自結稅後盈餘為51.07億元，累計前4月合併稅後盈餘260.27億元，EPS為1.33元。中信金表示，4月子公司中信銀行單月稅後獲利26.37億元，較前3個月低，主要因為4月份放款動能強勁，依規定需提列相關備抵，財富管理動能則維持穩健。另外，台灣人壽4月則因美元升值產生匯兌利益，且有股票處分利得挹注，單月稅後獲利22.24億元。
若與去年同期相比，中信金表示，銀行業務因存放款基盤擴大及財富管理銷售動能成長，帶動整體稅後獲利較去年同期成長5%。保險業務部分，初年度保費年成長42%，另今年以來美元持續升值，相關匯兌利益得以降低大部分避險成本之壓力，再加上股債資本利得較佳，稅後獲利較去年同期大幅增加。
兆豐金4月自結稅後淨利26.3億元，累計前4月稅後淨利141.2億元、年增約1%，EPS為0.99元，續居公股龍頭。開發金4月稅後淨利24.25億元，前4月稅後獲利突破百億元大關，達106.39億元，年成長153%，EPS為0.64元。
元大金4月自結稅後純益達30.53億元，年增38.1％，累計前4月稅後純益122.88億元，年增53.9％，EPS為0.97元。玉山金4月自結獲利17.5億元，累計前4月稅後賺80億元，年增5.4%，也創歷年同期最高，EPS為0.51元。
新光金自結4月稅後純益34.47億元，連續3個月獲利，累計稅後純益64.94億元，EPS為0.42元，金控單月獲利大幅增加主要來自於子公司新光人壽在避險操作靈活且具彈性，加上國內外投資操作得宜，挹注獲利表現。
永豐金4月自結稅後淨利16.26億元，較3月減少34.4%，累計前4個月稅後淨利85.04億元，續創歷史同期新高，年成長33.8%，EPS為0.69元。台新金4月自結稅後淨利17億元，年增91%，累計稅後淨利57.9億元，創史上同期新高，年增12.6%，EPS為0.49元。
第一金4月自結稅後純益21.08億元，累計前4月稅後純益91.23億元，年成長6.3%，EPS為0.67元；合庫金自結稅後淨利13.46億元，累計前4月稅後淨利67.26億元，年成長約7%，EPS為0.45元；華南金4月自結稅後賺18.55億元，累計前4月稅後獲利74.89億元，年成長14.5%，EPS為0.55元。