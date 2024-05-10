鄧師傅功夫菜40週年！推限時感恩回饋 復刻料理上桌
高雄在地老字號餐廳品牌「鄧師傅功夫菜」迎來40週年慶。40年前從6張桌子開始，到現在有8家門市，更興建智慧食品廠，將精緻餐飲結合食品零售，讓一道道功夫菜上架國內外超商、超市量販通路及電商。創辦人鄧文裕表示：「鄧師傅功夫菜的初心就是為了讓大家品嚐到最好的中式料理。40年來，始終堅持品質、不斷創新。未來，將持續秉持這一理念，為顧客提供優質的餐飲體驗。」
記者陳美嘉／高雄報導
為了把關食材來源及確保檢驗安全，鄧師傅特別建置實驗室執行食品安全自主檢驗，並且優先與在地農民合作採購當季新鮮食材。智慧食品工廠更導入IoT雲端檢測系統，確保全廠溫度及濕度符合食材保存需求，結合即時數據追蹤、異常通報，縮短管理人員落差，減少食材與能源浪費。
鄧師傅也積極打造多元、平等、共融的職場環境，不僅提供友善銀髮、彈性工時及多元文化的工作機會，更捐贈獎學金予高雄餐旅大學、中山工商等在地院校，培育經濟弱勢學生成為餐飲專業人才。
從2010年起鄧師傅發揮企業專長，定期提供健康美味料理，讓高雄茂林國小學童及家人們在家也能享受餐廳般營養均衡的美食。今年更邀請顧客一同做愛心，將捐贈會員點數轉換成實質物資，提供給茂林國小的孩童們，讓他們在學業和生活上得到更多的支持與關愛。
「一心成就一藝的職人精神」執行長鄧至佑指出，期待將台灣美食的底蘊跟感動分享給每個人，立足台灣，放眼世界。面對未來，期許每個家庭餐桌上都有鄧師傅的料理陪伴。
為了感謝消費者長期的支持與愛護，將於5月18日至26日期間，推出消費滿360元即可獲得100元商品券的回饋活動，買越多送越多。週年慶期間，鄧師傅功夫菜也將推出「復刻熱銷料理」，如經典的獅子頭、芋頭糕、鑲豆腐等，讓顧客重溫舊日的美好時光。