1個月內賣了8萬張！長榮國際公告申讓 再出售「長榮航5萬張」
長榮國際上（4）月12日公告出售長榮航3萬張持股，預計1個月內轉讓完畢，今（10）日再申報轉讓長榮航5萬張，並將在下周再市場賣出。此次釋出後，長榮國際持有長榮航將降為45.22萬張，持股比率約9%。
記者林莞茜／綜合報導
長榮集團近幾年啟動「海空分家」，長榮國際是第一大股東持有9%，長榮海運還持有7.43%成為第二大股東，長榮鋼鐵持有3.63%為第四大股東；長榮國際4月3日舉行董事會，老大張國華提出解任老三張國政人馬的議案，解任董事長張明煜職位，改由張國華人馬葉佳全擔任董事長。同時，董事會上也決議出售長榮航、中再保股權。長榮國際今日公告，再申讓賣出長榮航空5萬張。
長榮國際是長榮集團金庫，為主要的控股公司，且是長榮航、立榮、中再保等公司的大股東。創辦人張榮發逝世後掀起經營權之爭，2022年張榮發四子張國煒與老二張國明、老三張國政組成「弟弟派」，搶下長榮國際主導權，並由張榮發女婿鄭深池出任董事長，老大張國華則穩住長榮鋼、長榮航、榮運及長榮海運各大上市公司經營權。
之後弟弟派瓦解，老三轉而支持老大，啟動寧靜分家，老大也讓出長榮國際董事長之位由老三人馬擔任，去年底更將巴拿馬商長榮國際（EIS）及長榮國際資產陸續換現金分給大家，4個兄弟口袋現金滿滿，但老大張國華不斷提醒老三張國政要加碼長榮航及中再保持股未果，長榮國際只好決定出脫持股，市場解讀等於加速分家的動作。