強烈磁暴來了！NASA解答為何對人體健康無影響 多地有機會賞極光
太陽閃焰造成近20年來最強的「地球磁暴」，預計將在明（11）日凌晨至上午通過近地太空環境，影響時間估計能達到24小時，對衛星電視、高緯度飛機航線通訊恐帶來影響。美國太空總署（NASA）也特別解釋，雖然太陽閃焰會釋放強大的電磁輻射，但有害輻射並無法穿透地球大氣層，因此對人體健康不會造成影響。
記者倪浩軒/綜合報導
NASA在X上發文說明，於美東時間8日與9日，太陽表面連續發生強烈的太陽閃焰，強度達到X1.0與X2.2，因此造成強烈磁暴。不過，太陽閃焰的能量爆發雖強，但產生的有害輻射並無法穿透地球的大氣層，因此對地表的人體不會造成影響，然而，太陽閃焰產生的強大電磁輻射，可能會干擾地球的通訊系統。
太陽閃焰根據能量釋放大小被分為A、B、C、M、X等5個等級，一個X等級的太陽閃焰，釋放的能量約等同數十億甚至上百億顆氫彈爆發。
根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）觀測，這次磁暴的最大強度可能達到G4級別，是第二強的等級，有可能會對高頻無線電訊號與低頻無線電通訊帶來影響，衛星與GPS導航系統也可能會受到干擾，運作中的太空船可能會在充電與訊號追蹤方面遭受某些問題。
但強烈磁暴也會帶來某些「正面」的影響，像是能夠觀賞到極光的可能範圍大大增加，包括南半球的澳洲雪梨與北半球的加拿大和美國北部等地，在磁暴期間都有機會能夠看見極光，不過具體是否能夠觀賞到，仍要視當地的天氣條件與城市燈光的接近程度而定。
而對於台灣民眾來說，氣象署表示，群眾生活中會接觸到的電波通訊以行動電話訊號、無線網路或藍牙等頻段為主，這些訊號所用的頻率並不會受到太空天氣的影響。