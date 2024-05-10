中職／徐基麟成本季首奪4勝土投！猛象打線甦醒　兄弟6：3勝富邦

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徐基麟在1局上被首打者池恩齊敲出安打後，遭遇控球亂流，先是投出四壞球保送後，在投出觸身球讓富邦攻佔滿壘，不過第4棒范國宸敲出雙殺打，最後在使高國麟擊出中外野高飛球接殺，度過失分危機，留下滿壘的殘壘。
雖然兄弟打線直到3局上才由岳政華敲出首支安打，但瞬間便發起猛攻，許基宏、陳俊秀也接力敲出長打，一舉攻下3分。5局上兄弟對戈威士發起攻勢，且同樣是岳政華率先敲出安打後，許基宏、曾頌恩接力敲安得分，王政順也「碰」出落點巧妙的中左外野安打，貢獻2分打點，將分數改寫為兄弟6：0富邦。
富邦發起反攻 可惜攻勢頻頻遭阻擋
不過富邦打線在5局下立刻還以顏色，董子恩、池恩齊分別靠著保送、安打上壘後，王正棠一棒敲出帶有2分打點的中外野平飛安打，幫助富邦追到2：6落後。6局下兄弟派出李振昌後援登板，在抓下兩個出局數後，被富邦攻佔滿壘，但池恩齊敲出左外野飛球遭到接殺，攻勢戛然而止。
7局下王正棠、申皓瑋兩人接力敲出二壘安打，悍將再添1分，富邦3：6兄弟。最終，兄弟8、9局靠著呂彥青、吳俊偉守住比賽，以6：3擊敗富邦，而富邦先發戈威士則吞下本季第3敗。
徐基麟前次先發雖然沒能寫下4戰4勝紀錄，但仍然維持相當優異的成績，本場前4局無失分，直到5局才丟掉2分自責失分，目前留下4勝0敗戰績。兄弟打線部分，第二、三棒的岳政華、許基宏都繳出猛打賞表現，成為攻勢串連關鍵，且許基宏有2支都是二壘安打，因而獲選單場MVP。
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