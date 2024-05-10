張敏《摩登武聖》洗澡戲穿幫鏡頭！周星馳臉紅當機曝真男人反應
港星張敏與「星爺」周星馳，早年合作過多部電影，像是《賭聖》、《賭俠》、《武狀元蘇乞兒》、《逃學威龍》、《九品芝麻官》等電影，其中在《摩登武聖》（港譯：漫畫威龍）片中，兩人有一場「洗澡戲」拍攝時意外穿幫，張敏意外濕身後露出胸前性感身材，周星馳也忍不住盯著「胸前」數秒鐘，最後仍敬業演出。
記者黃雅琪／綜合報導
《摩登武聖》是電影《新精武門1991》的續集，又名《新精武門1992》，由左頌昇執導，集結周星馳、蕭芳芳、鍾鎮濤、張敏、陳百祥以及元華等人主演。周星馳飾演的劉晶在片中，積極追求張敏飾演的婉君，兩人還上演一場火辣洗澡戲，裸上身的周星馳全身淋濕正在與張敏對話，想不到卻也淋濕了張敏，開啟了意外穿幫的狀況。
張敏穿著白色上衣，意外淋濕後露出性感身材，導致對戲的周星馳當場尷尬、臉整個紅起來，還死盯著張敏胸前看了好幾秒鐘；兩人雖然遇上這場拍攝穿幫意外，仍堅持完成拍攝工作，而且完全沒有NG，這場戲後來播出後也是充滿火花，更令人佩服資深港星們的精湛演技。
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