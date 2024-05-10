金塊該怎麼限制Edwards？詹皇獻錦囊妙計：包夾他讓Gobert處理球

中職／朱育賢「鐵支」猛打開轟！樂天5:3統一　味全龍退台鋼4連勝

▲樂天桃猿外野手朱育賢單場4打數4安打，包括一發全壘打率隊贏球。（圖／記者葉政勳攝 ,資料照）
▲樂天桃猿外野手朱育賢單場4打數4安打，包括一發全壘打率隊贏球。（圖／記者葉政勳攝 ,資料照）

記者路皓惟/綜合報導

中職35年例行賽樂天桃猿今（10）日在桃園棒球場交手統一獅，樂天重砲朱育賢單場4打數4安打，包括一發全壘打，終場樂天桃猿5：3擊退統一獅。另一場，台鋼雄鷹在澄清湖棒球場，與味全龍展開3連戰首戰，台鋼得點圈打擊不佳，讓味全龍逮到機會在8局上吃下3分大局，最終味全龍變以5：3擊退台鋼，打出本季最長的4連勝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
樂天桃猿在桃園主場對上聯盟龍頭統一獅，首局上統一靠著陳鏞基陽春全壘打，率先從霸威斯手中拿下1分，首局下樂天朱育賢與林泓育連續安打，將比數追平。2局下，陳晨威適時安打，樂天2：1逆轉超前。

3局上，統一獅攻勢再起，林祖傑、許哲晏、林佳緯和邱智呈連續4支安打，雙方2：2回到平手局面。5局下，陳晨威擊出右外野飛球形成三壘安打，在兩人出局後，朱育賢轟出兩分砲，樂天4：2領先統一。

6局下，余德龍揮出三壘安打，接著陳晨威補上安打帶有1分打點。7局上，許哲晏敲出二壘安打並跑回1分，但最終統一獅仍以2分之差落敗，樂天斬斷統一獅的3連勝。

樂天桃猿霸威斯先發5.2局失掉2分，送出8次三振，拿下本季首勝，而統一古林睿煬主投6局被擊出9支安打，包括1支全壘打，總共失掉5分，投出5次三振，承擔本季首敗。

味全龍5：3擊落台鋼雄鷹　打出本季最長4連勝

味全與台鋼之戰前3局形成投手戰，直到4局上戰局出現變化，劉基鴻揮出二壘安打，帶有1分打點，幫助味全先馳得點。4局下，張肇元安打帶動攻勢，下一棒杜家明轟出兩分打點全壘打，率台鋼以2：1逆轉超前。

5局上，林孝程跑出內野安打，並趁失誤站上得點圈，林辰勳犧牲觸擊，送跑者站上三壘，並靠著張政禹的適時安打追平比數。

8局上台鋼王躍霖登板，吉力吉撈．鞏冠扛出二壘安打，隨後陳品捷觸擊，因台鋼投手傳球失誤，代跑的拿莫伊漾回超前分，雖然郭嚴文擊出雙殺打，但三壘跑者陳品捷順利得分，接著林孝程安打建功，味全龍取得5：2領先。

9局下， 王博玄擊出右外野飛球形成三壘安打，曾子祐內野滾地球送回分數，但打線未能有效串連，陳文杰、王柏融擊出滾地球出局，台鋼吞下敗仗。

台鋼雄鷹施子謙主投5局被敲2支安打丟2分（1責失），投出3次三振與1次保送；味全龍由吳俊杰掛帥先發，主投3.1局被敲4支安打失掉2分，投出2次三振、2次保送。

▲味全龍劉基鴻4打數3安打，榮獲單場MVP。（圖／味全龍提供）
▲味全龍劉基鴻4打數3安打，榮獲單場MVP。（圖／味全龍提供）
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

中職／徐基麟成本季首奪4勝土投！猛象打線甦醒　兄弟6：3勝富邦

中職／李重儀遭判刑！大學時期曾捲入桃色糾紛　樂天桃猿宣布解約

中職／狂！統一獅開季27場狂掃21勝　創下史上最強紀錄且大幅刷新

中職／彭識穎控球「大走鐘」！被速降下二軍　王建民：他手指麻掉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞