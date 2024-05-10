中職／朱育賢「鐵支」猛打開轟！樂天5:3統一　味全龍退台鋼4連勝

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3局上，統一獅攻勢再起，林祖傑、許哲晏、林佳緯和邱智呈連續4支安打，雙方2：2回到平手局面。5局下，陳晨威擊出右外野飛球形成三壘安打，在兩人出局後，朱育賢轟出兩分砲，樂天4：2領先統一。
6局下，余德龍揮出三壘安打，接著陳晨威補上安打帶有1分打點。7局上，許哲晏敲出二壘安打並跑回1分，但最終統一獅仍以2分之差落敗，樂天斬斷統一獅的3連勝。
樂天桃猿霸威斯先發5.2局失掉2分，送出8次三振，拿下本季首勝，而統一古林睿煬主投6局被擊出9支安打，包括1支全壘打，總共失掉5分，投出5次三振，承擔本季首敗。
味全龍5：3擊落台鋼雄鷹 打出本季最長4連勝
味全與台鋼之戰前3局形成投手戰，直到4局上戰局出現變化，劉基鴻揮出二壘安打，帶有1分打點，幫助味全先馳得點。4局下，張肇元安打帶動攻勢，下一棒杜家明轟出兩分打點全壘打，率台鋼以2：1逆轉超前。
5局上，林孝程跑出內野安打，並趁失誤站上得點圈，林辰勳犧牲觸擊，送跑者站上三壘，並靠著張政禹的適時安打追平比數。
8局上台鋼王躍霖登板，吉力吉撈．鞏冠扛出二壘安打，隨後陳品捷觸擊，因台鋼投手傳球失誤，代跑的拿莫伊漾回超前分，雖然郭嚴文擊出雙殺打，但三壘跑者陳品捷順利得分，接著林孝程安打建功，味全龍取得5：2領先。
9局下， 王博玄擊出右外野飛球形成三壘安打，曾子祐內野滾地球送回分數，但打線未能有效串連，陳文杰、王柏融擊出滾地球出局，台鋼吞下敗仗。
台鋼雄鷹施子謙主投5局被敲2支安打丟2分（1責失），投出3次三振與1次保送；味全龍由吳俊杰掛帥先發，主投3.1局被敲4支安打失掉2分，投出2次三振、2次保送。
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