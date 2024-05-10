蘋果好糗！iPad Pro新廣告與15年前LG廣告雷同 網笑：LG遙遙領先
蘋果（Apple Inc）在本週舉行新產品發布會，然而，新款iPad Pro的廣告曝光後卻被罵翻，廣告中液壓機把吉他、喇叭、鋼琴等象徵人類「創造力」的物品壓爛，取而代之的是一台iPad Pro，被痛批是踐踏創意，蘋果也為此致歉。不過，又有外媒發現，類似的手法早在15年前LG的KC910 Renoir手機廣告就使用過，諷刺蘋果提出的點子不僅挨罵，甚至也沒什麼原創性。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《商業內幕》報導，蘋果已經為了iPad Pro的新廣告致歉，行銷副總裁米倫（Tor Myhren）告訴《廣告時代》（Ad Age），蘋果的宗旨始終是鼓勵用戶透過產品多元表達自己，並藉由iPad將他們的想法變為現實，「很遺憾廣告沒有達到這項目標，我們為此感到很抱歉」。
蘋果本來計畫在電視上播放這支新廣告，但在被罵翻後，廣告登上電視的計畫已經取消，不過在蘋果的YouTube上仍然看到廣告影片，只是底下的用戶評論功能已被關閉。
更尷尬的是，有網友發現LG在15年前的KC910 Renoir手機廣告就用過類似創意，影片中同樣有液壓機將吉他、喇叭、音響壓碎，並在最後出現Renoir手機的畫面，呈現手法可說是與iPad Pro大同小異，但是領先了15年。
許多國外網友、包括韓國網友紛紛跑去這支舊廣告底下留言表示，「完全跟2024年蘋果iPad Pro的廣告一樣」、「甚至比iPad Pro的廣告還好」、「LG遙遙領先」、「蘋果創意已死」。
《商業內幕》報導指出，光憑這兩隻廣告的相似之處，或許還不足以指控蘋果「抄襲」，但至少說明了用液壓機壓碎既有東西的概念並不新鮮，且在2008年的時代氛圍下，人們當時對新科技的力量更多地是感到興奮，而在2024年的AI浪潮下，人們看到新科技的心情已經摻雜了許多恐懼與被威脅，而蘋果卻未能捕捉到這種群眾感受的微妙變化。