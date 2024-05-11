美國務院報告：以色列使用美國武器方式　可能違反國際法

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由於美國國務院內部對於是否譴責以色列進行辯論，使得這份報告被擱置了幾天。
在國務院終於提出這份報告的兩天前，美國總統拜登(Joe Biden)公開威脅，如果以色列繼續攻擊拉法市，美國將扣留部分炸彈和砲彈，。
這份報告不影響這項決定，白宮10日重申，他們對以色列在這座加薩南部城市周圍的軍事行動表達關切。約有140萬巴勒斯坦人在拉法市避難。
拜登在美國總統大選的幾個月前，面臨民主黨內部對戰爭的憤怒，他在今年2月發布了一份名為NSM-20的備忘錄，要求接受美國軍事援助的國家，就他們將遵守人權法律做出「可信且可靠」的保證。
根據這份提交給國會的報告公開版本，以色列對美國做出了保證，並且「確立了一系列確保遵守規定的程序，這些程序已納入其各級軍隊的決策」。在去年10月7日哈瑪斯武裝分子對以色列發動了有史以來最致命的襲擊後，以色列對對哈瑪斯發動戰爭。
報告指出：「由於加薩衝突的性質，很難對個別事件進行評估或得出結論性調查結果。」
報告表示：「儘管如此，有鑑於以色列嚴重依賴美國製造的國防物件，可以合理評估，自10月7日以來，以色列安全部隊在不符合其國際人道法義務，或既有最佳做法的情況下，使用了NSM-20涵蓋的國防物件。
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