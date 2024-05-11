50歲陳德容傳出有新歡！離婚5年「依偎壯男身旁」 男子身分曝光
女星陳德容是瓊瑤戲劇御用女主角，1日她迎來50歲生日，2019年她和地產小開老公王贊策結束8年婚姻，月初她舉辦生日派對，並曬出當天慶生照，照片中她甜依偎一名高壯男，網友瘋猜是她的新對象，該男子身分也被起底，是中國男演員亓（同音齊）航。
記者薛羽彤／綜合報導
陳德容日前歡慶50歲生日，她在微博發文寫下「昨晚度過了一個美妙的夜晚，大家都要好好的哦」，她表示這是她到北京的第一個生日。照片中可見，親友們為了陳德容舉辦生日派對，其中一張照片她與穿著白衣男友人互動親密，她還依靠在男方背後拍兩人獨照，外界猜測陳德容疑似有新戀情，但她本人未做出回應。
陳德容因演出《梅花烙》、《水雲間》、《一簾幽夢》等劇走紅，是瓊瑤戲劇御用女主角，2011年閃電嫁給地產富商王贊策，兩人被譽為是王子和公主童話故事的現代版。不過陳德容2020年證實，兩人已於2019年簽字離婚，結束8年婚姻，她坦言分開是自己提出的，主要是價值觀不同，還有聚少離多也是主因。
而陳德容親密男友人也被起底，是中國男演員亓航，兩人看起來交情不錯，亓航也在微博曬出與陳德容相同照片寫上，「超級大美女，要永遠健康，一直美麗，開開心心，越來越來好。生日快樂！北京歡迎你。」42歲的亓航曾演過《生死翻盤》、《武神趙子龍》、《孤芳不自賞》等多部戲劇；2023年以電影《黑暗森林》獲得第29屆明斯克國際電影節最佳男主角。
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