長榮「英勇空姐」阻外籍乘客互毆登外媒！CNN讚：機警化解衝突
長榮航空7日飛舊金山航班爆出旅客糾紛，有外籍乘客因鄰座旅客咳嗽感到不適，自行更換座位，遭到另名外籍旅客制止，雙方溝通過程爆發口角，甚至演變成互毆，幸得在場空姐勸架、肉身擋拳，才沒釀成更大禍事。此事外媒《CNN》也有報導，讚空姐們行動迅速機警，成功化解糾紛。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
《CNN》引述長榮航空回覆的聲明內容，指事件起源於外籍乘客試圖自行換位，但他選擇的座位並非空位，已經屬於另1名男性乘客，2人為此發生爭執，後來更升級為肢體衝突。涉事的2名乘客都是外國人，但沒有說明他們的國籍。
長榮航空表示，當時有3名女空服員介入處理，由於她們的迅速行動，加上其他乘客協助，衝突得以化解，航班繼續按計劃飛行，準時降落在舊金山。
長榮航空強調，對滋擾乘客的事件始終採取「零容忍」政策，將為3名空姐提供適當的獎勵。機長在飛行途中也聯繫了舊金山警方，2名外籍乘客在落地後被帶走問話。
報導提到，這並不是長榮航空第一次在飛行中遭遇事件並登上新聞版面，2019年，1名男性乘客強迫空姐幫他脫衣、上廁所並清潔，說自己的身體情況做不到。在那之後，長榮航空公開向員工表示誠摯謝意，誓言將進一步調查。