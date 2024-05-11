楊勇緯哈薩克大滿貫奪銀！創本賽季最佳成績 備戰5月中世錦賽
「柔道男神」楊勇緯在今（10）日登場的哈薩克大滿貫一路闖進男子60公斤級金牌戰，延續最近賽事的好狀況，交手同為巴黎奧運資格候補選手的俄羅斯好手阿卜杜拉耶夫（Ramazan Abdulaev）可惜遭到對手關節技壓制落敗，但銀牌仍是本賽季最佳成績，下週將繼續出戰被視為「奧運前哨戰」的阿布達比世錦賽，把握最後一場積分賽爭取更好的種子席次，全力備戰2024巴黎奧運。
記者黃建霖/綜合報導
金牌戰遭關節技壓制 楊勇緯奪銀仍是本季最佳成績
楊勇緯在預賽中接連面對蒙古選手尼亞姆蘇倫（Nyamsuren Mendsaikhan）、義大利選手卡利諾（Andrea Carlino ）及亞塞拜然選手尤西佛夫（Ahmad Yusifov）三場比賽都用招牌的三角固收下勝利，順利挺進金牌戰。金牌戰交手同為26歲的巴黎奧運資格候補選手、來自俄羅斯的阿卜杜拉耶夫，可惜楊勇緯在甫開賽的攻防中被對手以關節技壓制，當機立斷投降避免受傷，也是為了下週的世錦賽能健康出賽。
過去和阿卜杜拉耶夫對戰成績是1勝1敗，談到今天第三度交手，楊勇緯表示：「因為俄羅斯選手不會參加任何訓練營，所以交手機會相對較少，這次能夠在奧運前對到是很好的學習，希望在最重要的時刻能贏下來！」
首日賽程結束後，明、後天中華柔道代表隊分別還有-70kg廖宇蓉及-78kg許王淑卉接力出賽，楊勇緯也邀請大家週末可以繼續關注賽事和選手們的表現，一起為台灣柔道加油。
楊勇緯接下來會先留在哈薩克參加國際訓練營，為5月19日至5月23日登場的阿布達比世界柔道錦標賽備戰。本站世錦賽將是巴黎奧運前最後一場積分賽，同時也是IJF國際巡迴賽中賽事強度及規模都僅次於奧運的年度大賽，本屆奧運資格候補選手幾乎都會出場，被視為是「奧運前哨戰」，對此楊勇緯説：「會保持學習的心態，面對每一場比賽。」