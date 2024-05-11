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Mike Budenholzer接任太陽新主帥　球團砸5年15.4億合約請他出山

▲Mike Budenholzer。（圖／美聯社／達志影像）
▲Mike Budenholzer。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

在昨天宣布解雇總教練Frank Vogel之後，今（11）日鳳凰城太陽確定讓前密爾瓦基公鹿冠軍教頭Mike Budenholzer接下總教練職務，根據《The Athletic》記者Shams Charania的報導，Budenholzer同意加盟太陽，他將簽下一份5年總價破5000萬美元（約合15.4億台幣）的合約。Budenholzer過去曾執教公鹿與亞特蘭大老鷹， 2021年他率公鹿奪冠為執教巔峰時刻，另外在2015、2019、2020、2023這4年他都曾率領球隊拿下例行賽東區第一的戰績。

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Budenholzer接手Vogel職務　成為「三巨頭」新主帥

Budenholzer將成為太陽隊3年來聘請的第3位總教練，新老闆Mat Ishbia上任後，解僱了Monty Williams，當時Budenholzer就是新帥人選之一，但之後球隊決定找來Frank Vogel。

與太陽內部以及外界的高期望相比，Vogel在太陽帶出了一個令人失望的賽季。 儘管拿下了49勝，但擁有Devin Booke、Bradley Beal、Kevin Durant卻在首輪出局，讓他飽受批評，加上在和明尼蘇達灰狼的系列賽後失去更衣室控制、KD不滿在球隊的進攻定位，導致他最終離任。

Budenholzer曾在2020-21賽季為密爾瓦基公鹿隊贏得了總冠軍，但在2022-23賽季首輪爆冷被邁阿密熱火隊淘汰後，公鹿隊決定分道揚鑣。但在業界名聲不錯的他，很快有了新工作，現在又將帶領一支新的全明星陣容。

過去Budenholzer擅長激發角色球員潛能，讓他們打出以團隊優先的進攻，但太陽卻是完全不同的系統，Booker、Beal、Durant出手大量中距離，以個人天賦創造機會優先。如何在這之中取得平衡，並且和球星溝通、讓他們接受自己的理念，恐怕是Budenholzer上任後首要大事。

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