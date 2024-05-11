影／Novak Djokovic超衰！竟被「不鏽鋼水瓶」砸中頭部　傷情曝光

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「天降」不鏽鋼水瓶 喬帥贏球卻被砸中頭部
Djokovic在該場比賽於中央球場以 6：3、6：1 輕鬆擊敗法國選手Corentin Moutet，進入義大利公開賽第3輪。 對Djokovic來說，這是一場意義重大的勝利，為其職業生涯的第1099場勝利，但他卻在離場時「遇襲」受傷，賽後也沒有舉行記者會，而是前往治療，據了解他的情況並無大礙。
這起事件發生在Djokovic為球迷簽名時，根據社群媒體上流傳的影片顯示，36歲的喬科維奇似乎是被一個從看台上掉下來的不銹鋼水瓶擊中頭部，他痛苦地用雙手抱住頭、倒在地上，保全立刻圍住了他，之後Djokovic被護送出球場，目前大會人員正在尋找水瓶的主人。
該事件應該並非故意行為，看起來是一起意外，社群媒體上分享的另一個視角的影片顯示，一名球迷彎腰向Djokovic索要簽名時，水瓶從他的背包裡滑落，不偏不倚砸在Djokovic的頭上。
Djokovic無大礙 下一場爭取拿下生涯第1100勝
賽事官方在周六的一份聲明中表示：「Djokovic已接受了適當的藥物治療，並離開義大利廣場返回酒店；他的傷情無需擔心。」
Djokovic為6屆義大利公開賽冠軍和24 屆大滿貫冠軍得主，義大利公開賽是他自蒙地卡羅大師賽後復出的首場職業賽，他明天將進行下一場比賽，對手是智利選手Alejandro Tabilo，有機會拿下生涯的第1100場勝利。
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