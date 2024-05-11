LeBron James有望再戰兩年！名記曝：湖人計畫選進Bronny迎回詹皇

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記者Shams Charania透露，「湖人球團已經開始討論如何留下LeBron James，預計LeBron James至少還會在打2個賽季，並且湖人也有意在選秀大會上，挑選LeBron James的大兒子Bronny James。」
LeBron James與兒子同隊恐不在是第一考量？
雖LeBron James在過去曾多次表示，在未來想要與兒子Bronny James同隊，但根據《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski近日就在節目《NBA Today》透露，「父子同隊已經不是LeBron James的最優先考量。」
對於LeBron James下賽季時否回歸湖人，記者Adrian Wojnarowski表示，「在我與LeBron James的經紀人Rich Paul對話過後，LeBron James與Bronny James效力同一支球隊，將不會是他選擇球隊時的優先考量，LeBron James將優先考慮家庭，才會做出決定，但不管LeBron James做出什麼決定，對下賽季的戰局並不會有太大影響。」
美媒透露「詹皇」合約、Bronny James選秀身價
本季已滿39歲的LeBron James，至少還能再戰2至3個賽季，根據《The Athletic》記者Shams Charania透露，「湖人球團願意提供一份3年1.64億美元（約50.7億台幣）的大約。」
「詹皇」之子Bronny James已離開南加州大學，宣布投入季後的球員選項，以Bronny James本季在南加州大學出賽25場，場均上場19.4分鐘，拿下4.8分、2.8籃板、2.1助攻，投籃命中率僅有3成66，外線命中率則為2成67，外媒預估將有可能會在選秀會中落選。
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