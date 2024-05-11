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拒絕跟Jordan比較！灰狼Edwards：我不是下一個MJ　我能投三分球

▲明尼蘇達灰狼「新狼王」Anthony Edwards表現亮眼，被認為是下一個Michael Jordan，但他本人並不希望再與MJ比較。（圖／美聯社／達志影像）
▲明尼蘇達灰狼「新狼王」Anthony Edwards表現亮眼，被認為是下一個Michael Jordan，但他本人並不希望再與MJ比較。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

明尼蘇達灰狼隊的年輕球星Anthony Edwards在今年季後賽表現出色引起了媒體的關注，許多人將Edwards與「籃球之神」Michael Jordan比較，稱他是下一個Jordan，然而，Edwards本人並不喜歡這樣的比較，他認為自己是獨一無二的球員。

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在接受ESPN記者Malika Andrews採訪時，Edwards表示他不希望被稱為「下一個Michael Jordan」。

「我是第一個Anthony Edwards，不是下一個Michael Jordan，」Edwards表示，「我希望人們能這樣評價我：『這個Edwards小夥子，他有自己的風格，或許他身上有點Michael Jordan的影子。』」

Edwards認為，自己與Jordan最大的不同是三分球能力，「我有三分球，我也能投外線，所以我認為自己跟Michael Jordan有些不同。」

今年季後賽Edwards平均場均貢獻32.3分、6.8籃板和5.8次助攻，場均投籃命中率為54.7%；而Edwards在季後賽生涯場均得分為29.6分，在NBA歷史上僅次於費城76人傳奇球星Allen Iverson、達拉斯獨行俠Luka Doncic，以及Michael Jordan。

除了數據之外，Edwards作為一名後衛，無論是扣籃、運球動作都讓人想起Jordan的風格，尤其Edwards在對陣金塊隊的第二戰，他在一次雙人包夾下完成後仰跳投，神似當年的Jordan。

在Edwards的帶領之下，灰狼隊在目前季後賽取得6勝0敗戰績，他們先是橫掃鳳凰城太陽隊，然後在對衛冕冠軍金塊的系列賽中，取得2：0領先。

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