母親節蛋糕「越貴賣越好」！售3千元狂銷1500顆 　7大高貴款一覽

我是廣告 請繼續往下閱讀
8吋售價2,980元（APP會員優惠價2580元）
與知名國際大師Pierre Hermé合作，Pierre Hermé最為人所知的拿手糕點就是法式甜品馬卡龍，其中更有一款馬卡龍衍生成的甜點「Ispahan」，是以天然大馬士革玫瑰香氣的杏仁蛋白餅夾著新鮮覆盆莓及香甜荔枝等元素，台北晶華酒店此次與Pierre Hermé合作推出母親節檔期專屬的「ISPAHAN心型馬卡龍蛋糕」，8吋售價2,980元，即日起於「晶華美食到你家」開放預購，下載「晶華會」APP成為會員再享現折400元，每組優惠價2,580元的限定禮遇。根據晶華酒店透露，目前開賣近兩週，已銷售近1500顆。
📍台北文華東方酒店
花漾之愛 7吋2,680
由文華餅房行政西點主廚趙崇曦所設計的母親節限定蛋糕「花漾之愛」，以清爽的接骨木洋梨奶霜與柚子洋梨醬為基底，層層疊上玫瑰草莓蛋奶醬、葡萄柚杏仁脆餅和柚子巧克力脆片，最後再以手工精製的花束造型巧克力裝飾其上，此款母親節蛋糕另有小蛋糕，售價350元，也可另搭配購買康乃馨花束或手工馬卡龍等禮盒組。
📍台北寒舍艾美酒店
愛綻放 ７吋1,880元（另有５吋1,580元）
由世界巧克力大師賽冠軍行政主廚鄭吉賢設計，以母親的愛為靈感，蛋糕以開心果杏仁海綿蛋糕為底，上層鋪有手工熬煮酸櫻桃，並使用瓜納拉巧克力慕斯、焦糖牛奶巧克力奶油餡與櫻桃果餡，裝飾象徵母愛的豔紅巧克力花球。
📍台北遠東香格里拉
馨之女王 7吋2980元
充滿女王氣質的花瓶造型蛋糕，一次搞定鮮花與蛋糕。蛋糕外型設計以喜愛花藝的文藝氣質媽媽為靈感，巧思將杏仁巧克力海綿蛋糕、抹茶巧克力霜和栗子丁層層堆疊成豐富濃郁內餡，外層抹上質感細膩、口感滑順的香濃奶油霜，並以大片金箔與精緻花草點綴，讓花器造型更加璀璨奪目，花瓶上插滿了新鮮的粉色玫瑰、康乃馨、桔梗等應景花卉呼應，意圖讓媽媽感動歡喜，燦笑如花。
📍台北老爺酒店
花漾綻放 7吋1880元
是以法國傳統夏洛特蛋糕體搭配優格覆盆子慕斯，中間層次是將台灣稀有的新鮮藍莓與法國草莓果泥結合而成的水果庫利，外觀綴飾是用純手工削出一片又一片精緻的草莓巧克力，密織成一大束康乃馨花。
📍法朋烘焙甜點坊
桂香蜜耳 7吋1550元、9吋2200元
法朋首次以「菌中之冠」美名的白木耳為主角，並選擇台灣白木耳領導品牌「8more」的有機新鮮白木耳，融合了日式修多蛋糕的獨特風味，配以鳳梨包種茶凍和蜂蜜桂花白木耳凍，清新雅致的口感，讓人不覺膩口。即日起販售至5月31日止。
📍哈根達斯
花開幸福 7吋2480元
每年的人氣暢銷款「花開幸福」，精選四種口味的冰淇淋，包含香草、草莓、藍莓及夏威夷果仁，宛若獻給媽媽一束「吃得到」的玫瑰花束，用最浪漫的方式帶給媽媽味蕾上的幸福感。