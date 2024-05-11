變頻冷氣沒買日立！內行改吹「這牌」超意外　一台省1萬曝6優勢

天氣預報／母親節全台變天！越晚出門雨越猛　北台灣低溫探15度　

▲今（11）日高壓迴流，各地晴時多雲，高溫上看攝氏35度，是本週最熱的一天，母親節鋒面靠近台灣，全台各地轉有雨型態。（圖／NOWnews攝影中心）
▲今（11）日高壓迴流，各地晴時多雲，高溫上看攝氏35度，是本週最熱的一天，母親節鋒面靠近台灣，全台各地轉有雨型態。（圖／NOWnews攝影中心）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（11）日高壓迴流，各地晴時多雲，高溫上看攝氏35度，是本週最熱的一天，母親節鋒面靠近台灣，全台各地轉有雨型態，越晚雨勢越猛烈，部分地區不定時雷雨發生機率。下週二、三的清晨，因「輻射冷卻」加成，北台平地最低溫降至15度左右。

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氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」預報指出，今(11)日高壓迴流，各地晴時多雲，午後中南部山區偶有局部短暫陣雨的機率；白天熱如夏，注意防曬、防中暑。各地區氣溫，北部攝氏19至34度，中部攝氏21至34度，南部攝氏21至35度，東部攝氏18至33度。

明（12）日鋒面接近，大氣趨不穩定，轉有局部短暫陣雨或雷雨；下週一（13日）鋒面快速南下，各地有局部陣雨或雷雨；應注意「對流胞」帶來小範圍的「劇烈天氣」。北台氣溫降、明顯轉涼；週一晚天氣好轉，降雨停歇。中央氣象署提醒，週日越晚降雨機率越高，雷雨，降雨熱區由北往南，尤其是中部以北、宜蘭地區留意較大雨勢。

▲下週一鋒面通過後降雨逐漸趨緩，各地午後雷陣雨仍明顯；下週二、下週三環境濕氣轉乾，剩下東半部有局部短暫陣雨。（圖／中央氣象署提供）
▲下週一鋒面通過後降雨逐漸趨緩，各地午後雷陣雨仍明顯；下週二、下週三環境濕氣轉乾，剩下東半部有局部短暫陣雨。（圖／中央氣象署提供）
下週二至週五（14至17日）鋒面已南移、在巴士海峽至呂宋島徘徊，鋒後大陸高壓帶來乾空氣，各地晴時多雲，午後中南部山區偶有局部短暫陣雨的機率；白天偏熱、早晚偏涼，日夜溫差大。下週二、三的清晨，因「輻射冷卻」加成，北台平地最低溫降至攝氏15度左右。

根據最新（10日20時）歐洲系集模式模擬，下週菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀，但發展很緩慢；其他各國模式亦有類似的模擬，應繼續觀察。

▲最新10日20時歐洲（ECMWF）系集模式，模擬16日20時「熱帶擾動」發展機率圖（左圖）顯示，菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀中。美國模式（GFS）亦有類似的模擬（右圖）。（圖／ECMWF， weathernerds）
▲最新10日20時歐洲（ECMWF）系集模式，模擬16日20時「熱帶擾動」發展機率圖（左圖）顯示，菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀中。美國模式（GFS）亦有類似的模擬（右圖）。（圖／ECMWF， weathernerds）

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