00940換股名單今日盤後揭牌！法人：這4檔個股恐遭剃除

3因素加劇台股波動！法人估多頭未變下檔有撐　重要權值股扮要角

▲台股在資金電子、非電族群間快速輪動，加上權值股展現一定撐盤要角，支撐大盤維持強勢表現，周五（10日）終場上漲148.07點，收在20708.84點， 外資亦買超168.05億元。（示意圖／翻攝Pexels）
▲台股在資金電子、非電族群間快速輪動，加上權值股展現一定撐盤要角，支撐大盤維持強勢表現，周五（10日）終場上漲148.07點，收在20708.84點， 外資亦買超168.05億元。（示意圖／翻攝Pexels）

記者顏真真／台北報導

台股在資金電子、非電族群間快速輪動，加上權值股展現一定撐盤要角，支撐大盤維持強勢表現，本周五（10日）終場上漲148.07點，收在20708.84點，成交量4403.98億元，外資亦買超168.05億元。展望後市，法人認為，雖然現階段市場目光仍高度聚焦在AI、半導體相關，在反覆消化消息與修正評價面下，類股輪動勢將加速，波動也將加大，但權值股仍展現一定支撐力道下，有望維持多頭格局，下檔有撐。

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針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期台股盤面資金在電子股與非電族群中輪動速度加快，以致波動幅度加劇，但另方面在權值股仍展現一定支撐力道下，有望維持多頭格局，下檔有撐。

就資金面，據證交所統計，10日外資買超168.05億元，累積近1周外資累積買超金額達270.65億元，亦對盤勢動能形成一定支撐。
安聯投信台股團隊分析，台股最近震盪幅度加大，主要有3原因，一、時序上，美股、台股財報都已陸續公布，好壞消息市場多已陸續反應，市場情緒開始處於在等待下次財報或重要法說等訊息到來。

其次，安聯投信台股團隊表示，另個有望帶動市場情緒的題材者可能是6月台北電腦展，由於市場都在關注是否有殺手級等AI運用出現，進而帶動規格升級等需求與成長動能；三、高股息題材可能因成分股變化所帶來的資金板塊挪移效益。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，現階段市場目光仍高度聚焦在AI、半導體相關，但隨著市場步入數字檢視的一年，加上時序上開始步入空窗期，不論是財報數據、產業展望等，或是新應用的發布等，近期市場在反覆消化消息與修正評價面下，類股輪動勢將加速，波動也將加大。

雖然震動加大，但安聯投信台股團隊預估，由於重要權值股的表現都有一定強度，所以，對於盤勢的下檔支撐，亦有望扮演一定撐盤的角色。整體上，愈靠近下半年，市場逐步將以2025年企業獲利來評價，股價和大盤將有望獲得支撐。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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