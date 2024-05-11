抖！傳美國將抬高中國電動車關稅　「25%拉至100%」、暴漲4倍

我是廣告 請繼續往下閱讀
上個月美國貿易代表署（USTR）才說要對中國啟動「301調查」，指控中國多年來不受控制的非市場政策和做法，摧毀了美國許多勞動社區和行業，包含鋼鐵、鋁、太陽能電池板、電池、電動汽車和關鍵礦物質，因此將對中國海運、物流和造船業，展開美國貿易法（U.S. Trade Act）第301條款調查，以回應美國5個工會近期的請願。
此外，美國總統拜登也在上月17日到訪賓州，參觀位於匹茲堡（Pittsburgh）的美國鋼鐵工人聯合會（United Steelworkers）總部時，放話要對中國的鋼鐵和鋁徵收3倍關稅，指控中國透過「作弊」來壓低鋼鐵價格，中國政府的補貼也讓中企無須擔心獲利問題，得以將產品用不公平的低廉價格傾銷到全球，並對美國造成損害。
美國前總統暨共和黨2024總統候選人川普（Donald Trump）也揚言，如果他能在11月的大選後重返白宮，將考慮對所有中國進口商品徵收60%的關稅。在他第一任期期間，美國就已對中國進口的數十億美元商品徵收新關稅，其中大多數舉措，直到拜登繼任都仍保留。
中國外交部發言人林劍10日在例行記者會上回應，美國上屆政府對華加徵301關稅，已嚴重干擾中美正常經貿往來，並被世貿組織裁定違反規則，美國不但不糾正錯誤做法，反而繼續將經貿問題「政治化」，實為錯上加錯，敦促美國切實遵守世貿組織規則，取消全部對華加徵關稅，更不得增加，中國也會採取一切必要措施，捍衛自身權益。