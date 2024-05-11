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抖！傳美國將抬高中國電動車關稅　「25%拉至100%」、暴漲4倍

▲知情人士透露，美國拜登政府將調漲中國電動車的關稅稅率，不排除從原先的25%升至100%。圖為中國電動車大廠比亞迪參加北京車展。（圖／美聯社／達志影像）
▲知情人士透露，美國拜登政府將調漲中國電動車的關稅稅率，不排除從原先的25%升至100%。圖為中國電動車大廠比亞迪參加北京車展。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國政府知情人士透露，拜登（Joe Biden）政府計劃，下週就會提高中國電動車和其他清潔能源產品關稅。

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根據《華爾街日報》報導，消息人士稱，對中國電動車的關稅稅率，不排除將上漲4倍，從原先的25%升至100%，類似舉措也將適用於中國製造的電池和太陽能板。美國政府預計下週二宣布這項消息，不過時間仍有變動可能。

上個月美國貿易代表署（USTR）才說要對中國啟動「301調查」，指控中國多年來不受控制的非市場政策和做法，摧毀了美國許多勞動社區和行業，包含鋼鐵、鋁、太陽能電池板、電池、電動汽車和關鍵礦物質，因此將對中國海運、物流和造船業，展開美國貿易法（U.S. Trade Act）第301條款調查，以回應美國5個工會近期的請願。

此外，美國總統拜登也在上月17日到訪賓州，參觀位於匹茲堡（Pittsburgh）的美國鋼鐵工人聯合會（United Steelworkers）總部時，放話要對中國的鋼鐵和鋁徵收3倍關稅，指控中國透過「作弊」來壓低鋼鐵價格，中國政府的補貼也讓中企無須擔心獲利問題，得以將產品用不公平的低廉價格傾銷到全球，並對美國造成損害。

美國前總統暨共和黨2024總統候選人川普（Donald Trump）也揚言，如果他能在11月的大選後重返白宮，將考慮對所有中國進口商品徵收60%的關稅。在他第一任期期間，美國就已對中國進口的數十億美元商品徵收新關稅，其中大多數舉措，直到拜登繼任都仍保留。

中國外交部發言人林劍10日在例行記者會上回應，美國上屆政府對華加徵301關稅，已嚴重干擾中美正常經貿往來，並被世貿組織裁定違反規則，美國不但不糾正錯誤做法，反而繼續將經貿問題「政治化」，實為錯上加錯，敦促美國切實遵守世貿組織規則，取消全部對華加徵關稅，更不得增加，中國也會採取一切必要措施，捍衛自身權益。

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