母親節優惠40家整理！咖啡、手搖買1送1　媽媽免費吃帝王蟹與龍蝦

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📍7-ELEVEN
即日起至5月12日，CITY系列飲品指定品項買一送一，5月1日至5月28日氮氣咖啡系列加一元多一杯。另外，到ibon便利生活站列印LOVE MOM母親節賀卡，每張只要15元；限量開賣「空運進口康乃馨」，單支售價120元，並同步推出CupiCho精品巧克力加價購。
📍全家
即日起至5月28日購買Let's Café中杯單品咖啡，可享任選2杯特價99元。另外，全家獨家研製將「巴西玫瑰鑽」單品咖啡轉化為兼具蜜瓜甘甜與堅果木質的華麗香氣，並製成禮物香氛卡片(49元)，還附贈小熱單品美式1杯。
🟡量販超市
📍美廉社
5月10日至5月12日，大杯經典拿鐵買1送1。
📍小北百貨
5月12日，大杯美式咖啡、拿鐵買1送1。
📍全聯福利中心
5月10日起至7月11（每週六、日）大杯熱美式、熱拿鐵買1送1。
🟡連鎖咖啡手搖飲
📍星巴克
5月11日、5月12日的早上11點至晚上8點「特大杯飲品買一送一」。5月12日母親節當天，在星巴克單筆消費滿888元，即可獲贈哥倫比亞進口康乃馨1支，數量有限，送完為止。
📍西雅圖極品咖啡
即日起至5月13日，指定飲品寄杯優惠，美式咖啡8杯、拿鐵6杯享優惠價520元，5月11日、5月12日有任選蛋糕第2件半價。
📍五桐號
母親節外送優惠，即日起至5月21日，Uber Eats外送平台獨家開喝荔枝冰茶凍飲、綠茶多多凍飲都「買一送一」。
📍烏弄
即日起至5月21日，外送平台Uber Eats推出酸甜好喝的「檸檬梅綠」、或滿滿益生菌的「養樂多綠茶」，雙雙買一送一。
📍康青龍
即日起至5月21日，於外送平台Uber Eats祭出仙凍蜜茉綠、仙凍黑奶茶「買一送一」。
📍翰林茶館
5月份的每週六、日12:00至20:00，於翰林茶館外帶特大杯東方美人享「買一送一」，每人每次限購2組，而桃園機場店、松山機場店、翰林鍋物-桃園華泰店、台中麗寶店不適用。
📍義美
即日起至5月12日，推出母親節優惠活動，義美門市限定「草莓霜淇淋聖代買一送一」。
🟡速食
📍麥當勞
APP全球版本週上架2024最新7組優惠券，即日起至5月12日單點「大薯買一送一」，早餐單點豬肉滿福堡加蛋「免費送薯餅」、單點麥脆雞(原味/辣味)乙塊「免費送中杯可樂」、單點雙層牛肉吉事堡「免費送小薯」，還有六塊原味麥克雞塊套餐「現折15元」，晚餐18:00-21:00限定，麥香雞＋小薯＋38元飲料特價99元（原價123元）、麥香魚＋小薯＋38元飲料都「特價99元」
📍肯德基
有「蛋撻10元」隱藏優惠，輸入優惠代碼「24742」爽吃「2顆原味蛋撻＋冰義式拿鐵」只要100元（原價174元）。
📍漢堡王
即日起至5月12日，到漢堡王門市購買任一華堡（原味/辣味）單點或套餐，曬出手機中的媽媽照片或漢堡王FB粉專的母親節貼文，可免費多加一片100%火烤美味的華堡牛肉，另外，5月13日起推出蜜汁BBQ新品「買一送一」。
📍頂呱呱
歡慶母親節特別推出「買一送一」，5月11日、5月12日連續2天，推「地瓜薯條」和「雞脖子」買一送一。
📍21世紀風味館
推出最新「21熟客券」，即起至6月18日，有5款人氣品項「買一送一」，包含時蔬雞汁飯、雪豆腐布丁、雞肉洋蔥圈、烤雞茸玉米濃湯及蜂蜜綠茶；另外，還有「21香草烤半雞」、「風味手撕雞漢堡」、「炸雞溫蔬菜餐」第2件半價優惠。
📍拿坡里
即日起至5月12日，購買「六塊二重奏」炸雞桶只要211元，包含3隻雞腿和3塊腿排；兩桶「六塊二重奏」還直接下殺58折，相當於近半價爽吃「12塊炸雞只要399元」，而且可任選原味或辣味。
📍達美樂
即日起至5月26日，外帶全新升級「金鑽鳳梨夏威夷披薩」下殺199元。
📍必勝客
母親節神秘買法被挖出，到門市以悠遊卡功能付款或必勝客線上點餐以悠遊卡付款，告知門市/線上輸入優惠代碼就有優惠。輸碼「24723」可享披薩「買1送3」爽吃1大2小披薩＋副食3選1，外帶或外送只要690元起。
🟡餐廳
📍王品牛排
今年母親節特別推出對身分證尋人活動，即日起到5月31日前，只要媽媽姓名中有「真、心、謝、禮」任一同音字，如「珍／貞」「欣」「李」等，不分平假日，到全台王品牛排內用消費兩客套餐，出示證件，就能免費吃價值1,375元的「起司焗烤帝王蟹」乙份。
📍旬嚐
王品集團旗下頂級火鍋品牌「旬嚐」，歡慶母親節即日起至5月31日，內用點購任一款套餐，即可以520元優惠價，加購「海膽星鑽散壽司」或「日本鰤魚兩吃」一份。
📍和牛涮
王品集團旗下和牛吃到飽火鍋品牌「和牛涮」，即日起至5月18日，不限平假日，只要加入王品LINE官方好友領券，帶媽媽消費2人份極上和牛(768元起)或頂級和牛套餐(858元起)，就免費贈送「日本A5和牛」乙盤。
📍這一鍋
即日起至5月12日，只要4人同行並選擇798元套餐，即可參與「時光禮物珍選活動」，出示媽媽身分證件，依照媽媽年齡，幾歲就送幾隻「特級藍鑽蝦」(上限最多50隻)。
📍打狗霸火鍋
隸屬海霸王齊下，標榜高CP值的打狗霸火鍋，提供各種牛肉、豬肉、雞肉及海鮮的主餐，搭配蔬菜盤、副食與飲料，價格只要318元起，不僅可品嚐個人火鍋，也提供各類生魚片、手卷、壽司等。
此次針對母親節檔期，即日起至5月19日，推出包含母親在內四人同行消費，媽媽出示身份證件，同行中最年長的母親「今年幾歲，就送幾顆蛤蜊」。
📍馬辣集團
推出整個5月的餐廳優惠，只要2位以上成人同行，其中一人在用餐前主動出示身分證、健保卡、護照任一，且證件號碼對中「1、2、5、0」任兩碼（可重複，包含11、00），並至少提前1日預定位置，主動告知參加5月升級活動，就可享免費升級吃到飽。
此外，平日周一至周五用餐再加碼，2位以上成人同行，並依各餐廳規定的時間前進場，吃到飽用餐時間可從2小時延長成3小時，且能合併其他方案、活動使用。
◾哞哞屋和牛燒肉
選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，享雲林北港烏魚子吃到飽，再加送BarRoyal德國氣泡酒1瓶，限量500瓶，送完為止。
◾夯下去和牛燒肉放題
選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌享雲林北港烏魚子吃到飽。
◾馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋
選擇指定方案「特上和牛放題」 或 「極上三和牛放題」，全桌同享XXL東石大蛤吃到飽。
◾新馬辣經典麻辣鍋
選擇指定方案「特上和牛放題」或「極上三和牛放題」，全桌享九孔鮑魚吃到飽。
◾新馬辣經典麻辣鍋Plus+
選擇指定方案「極上三和牛放題」或「世界四大和牛放題」，全桌享北海道大帆立貝吃到飽。
◾涮樂和牛鍋物 食べ放題
選擇「松阪豚和牛放題」方案，每位成人送1貫炙燒焦糖鮭魚握；選擇「極上雙和牛放題」或「世界三大和牛」方案，加碼炙燒焦糖鮭魚握吃到飽。
📍春囍打邊爐
發跡自高雄的春囍打邊爐，進駐台中七期的最新商場「誠品480」的6樓，成為台中第二家分店，因應母親節到來，台中兩家分店都推出母親節優惠，即日起至5月26日，4人同行並有母親，只要每人都達低消，整桌直接送媽媽吃50隻白蝦。
📍肉多多
樂多多集團旗下的「肉多多」火鍋，歡慶母親節，即日起至5月12日，只要4人同行點選套餐，免費贈送由活力梅花豬肉片搭構成的「肉肉山」乙座 。
📍Mega50
屬遠東香格里拉飯店集團的Mega50，有全台最高50樓Cafe自助餐廳，還有新北最高樓的粵菜「望月樓」，全館3餐廳即日至5月31日推出「歡欣母親月」4活動，活動期間內前往用餐，單筆消費每滿5,000元，即可獲得摸彩券1張，並於6月3日各自抽出3名幸運兒，有機會獲得3,000元、5,000元或10,000元餐飲券。
🟡飯店
📍寒舍艾美酒店「探索廚房自助餐廳」
5月11日與12日祭出「炭烤奶油蒜味雪蟹腳」、南洋風情香辣爽勁的「新加坡辣炒蟹」，以及每位成人再加碼提供一組霸氣鮮味的「龍蝦海鮮桶」。另外，還有肉汁滿溢的爐烤美國肋眼牛排、現切生魚片、拿坡里職人認證比薩與清蒸螃蟹等繽紛料理，午晚餐每位成人1,890元+10%起。活動期間，可獲得精美照片乙張，另外，單筆消費達1萬元也將會獲得頂級香氣KILIAN PARIS銘酒典藏瓶10ml，數量有限。
📍高雄萬豪酒店「豪享自助餐廳」、「京享蔬食百匯餐廳」
加推母親節限定菜色，並享有每組訂位加贈Ｍ烘焙坊手工餅乾乙罐。豪享自助餐廳原贈送的龍蝦半隻升級為豪華海鮮盤，將包含龍蝦半隻、大生蠔及扇貝各一顆，活動期間午、晚餐每位成人定價1,680元，6至11歲兒童每位840元(價格需另加一成服務費)；京享蔬食百匯餐廳午、晚餐每位成人定價990元，6至11歲兒童每位495元(價格需另加一成服務費)。
📍林口亞昕福朋喜來登的宜客樂西餐廳
5 月 11 日到 5 月12 日午餐及晚餐時段,餐檯加碼升級推出現煎干貝、酥炸甘蔗蝦、現煎羊肩排與孜然豬肋排等豪華菜式，餐價每人1,380元+10%起，前 10 組訂位還可享有早鳥優惠贈送長條蕾夢糖霜蛋糕、用餐消費期間更提供加購價199 元購買 4 吋「蕾夢心」限定蛋糕(原價480 元) 。
即日起到5月31日，全館單筆消費發票不限金額，即可贈抽獎券乙張，有機會獲得兼具健康和生活品質的居家時尚精品 TAKASHIMA高島所提供的健康舒壓好禮，還有飯店提供的傳統客房住宿券(價值9,000 元) 、豪華客房住宿券(價值11,000 元)、商業午餐券等。
📍台北新板希爾頓酒店
二樓「Market Flavor 悅．市集全日自助餐廳」推身分證碰碰對優惠活動，即日起至31日平日餐價每位1,080+10%元起，凡用餐者對中身分證513、514三碼數字，即可享四人同行一人免費吃到飽，其中5月11日、12日午餐時段，限量名額80位，晚餐時段及其餘日期則不限。
餐檯料理5月11日、12日連續兩天再升級，特別供應「厚切戰斧豬排」、「孜然烤羊排」、「肥美烤生蠔」等異國美饌，也可選擇搭配豪華主餐，由主廚現作的「焗烤波士頓龍蝦」每位1,980元，從開胃冷盤到精緻甜點應有盡有，獻給母親尊享的味蕾饗宴。
📍台中李方艾美酒店「新食譜全日餐廳」
5月11日至5月12日，提供母親節專案菜色，餐檯品項升級，提供日本生食干貝握壽司、泰式火山肋排等，用餐成人每人還可享半隻焗烤龍蝦(位上)，餐價成人1,680元+10% ；兒童840元+10%。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！