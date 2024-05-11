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NBA季後賽／溜馬111:106尼克！Nembhard致勝三分　系列賽追成1:2

▲溜馬Nembhard超扯後撤步三分「殺死比賽」，溜馬111:106戰勝尼克贏下G3。（圖／美聯社／達志影像）
▲溜馬Nembhard超扯後撤步三分「殺死比賽」，溜馬111:106戰勝尼克贏下G3。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

NBA印第安納溜馬今（11）日在主場交手紐約尼克，進行東區季後賽第2輪G3，目前系列賽由尼克2勝、0敗領先，此戰雙方你來我往，一直僵持到比賽最後一刻，溜馬才靠著小將Andrew Nembhard在終場前16秒時，轟進一顆超大號三分奠定勝基，終場就以111:106戰勝尼克，系列賽扳回一城、追成1：2。

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溜馬上半場展現進攻火力，64:58領先尼克

首節尼克當家控衛Jalen Brunson手感冰冷整節4投0中，讓尼克進攻陷入當機，溜馬則是火力全開，靠著Tyrese Haliburton與Pascal Siakam合砍12分，帶領溜馬單節打出29:20攻勢。

尼克則在次節火力復甦，雖單節打出38:34的攻勢，但溜馬在上半場靠著Tyrese Haliburton狂砍23分帶領下，幫助球隊取得64:58領先尼克。

第三節風雲變色，尼克單節打出32:22攻勢逆轉

來到第三節，尼克除了在進攻端火力不減，更在防守上對Tyrese Haliburton施壓，導致溜馬進攻十分不流暢整節僅拿下22分，反觀尼克全員皆兵，其中Donte DiVincenzo更是在本節9投6中，三分4投3中狂砍15分，尼克帶著90:86領先優勢進到末節。

末節雙方你來我往，小將Andrew Nembhard成溜馬獲勝關鍵

進到末節尼克在進攻端陷入當機，比賽進行約7分鐘尼克僅拿9分，反觀溜馬火力全開，打出一波15:9攻勢，靠著Pascal Siakam在5分30秒時罰球得分，一度將比分反超至100:99。

比賽進到最後4分鐘雙方你來我往，溜馬打出一波6:5攻勢，在最後16秒雙方戰成106:106平手，但溜馬隨後靠著小將Andrew Nembhard，轟進一顆超大號三分奠定勝基，終場溜馬就以111:106戰勝尼克，系列賽扳回一城取得1勝、2敗。

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