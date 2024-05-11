周線翻黑貶0.11%！新台幣難與亞幣脫鉤 專家：後市關注3指標
在台股攻高及熱錢擁入下，新台幣兌美元本周五（10日）由貶翻升，終場收32.413元，升值4.7分，但週線仍翻黑，周貶3.7分，貶了0.11%。展望後市，匯銀人士預期，在下周美國4月生產者物價指數（PPI）及消費者物價指數（CPI）公布前，美元料維持偏強格局，即便新台幣相對抗跌，仍難與亞洲貨幣走勢脫鉤，除續關注日圓、人民幣表現之外，台股是否是否續向前波高點挑戰或回落也是重點。
記者顏真真／台北報導
在金融市場缺乏議題，加上美國經濟復甦力道也不如預期，歐元區陸續釋放下半年降息可能性，美元指數溫和走強，續站穩105之上，亞幣仍偏弱，尤其日圓續貶向156，新台幣兌美元也一度貶至32.5元關卡，在台股攻高及熱錢推升下，本周五由貶翻升，收32.413元、升4.7分，不過，周線仍翻黑貶值3.7分。
匯銀人士指出，在美元獨強、亞幣欲振乏力之下，新台幣兌美元也難脫回落格局，即使沒有貶破32.5元，但也處在1年相對低點，因此，出口商也不吝惜地拋匯，使得新台幣貶值幅度有所收斂，加上市場交投缺乏方向，盤面美元的供給需求都不是太多，導致成交價突然跳上跳下的狀況。
由於市場多預期在下周美國4月PPI與CPI公布前，美元料維持偏強格局，匯銀人士預期，新台幣短線有可能會向32.5元尋求支撐，即使新台幣相對抗跌，仍無法與亞幣走勢脫鉤，盤中可關注日圓、人民幣的表現，還有台股是否續向前波高點挑戰或回落，也會對新台幣產生影響。
※【NOWnews 今日新聞
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