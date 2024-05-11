小S女兒Elly秀逆天長腿氣場如超模！背景意外洩「帝寶豪宅庭院」
藝人小S（徐熙娣）18歲大女兒Elly近日傳出申請上美國南加州大學（USC）、加州大學伯克萊分校（UC Berkeley），小S坦言很開心同時也捨不得，證實會跟女兒一起到美國，陪她安頓好一切再回來。Elly近日在IG上傳一系列長腿美照，背景地點就是在自家的帝寶豪宅，引起網友熱議。
記者薛羽彤／綜合報導
Elly昨（10）日在IG上傳一系列背名牌包的美照，她身穿白色短版背心搭配牛仔短褲，展現窈窕好身材，還露出細長美腿，身材比例極佳，氣場不輸媽媽小S，舉手投足都有超模的氣質。Elly的美照吸引2萬人朝聖，眾人驚呼「這腿好逆天」、「獨特的氣質」、「根本超模」、「天生的明星」、「真的好像金高銀」、「過目不忘的氣質。」
此外，Elly擺拍的地點被眼尖網友發現，就是自家的上億帝寶豪宅，寬闊的一樓大廳讓不少網友驚呆；先前小S就曾曝光家中內部裝潢，如今難得公開帝寶的歐式庭院，讓人忍不住多看幾眼，再配上Elly時尚的姿勢，更能凸顯她的魅力。
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