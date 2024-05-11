邊佑錫《背著善宰跑》一播完6／8來台大辦見面會　花2800就能入場

韓劇《背著善宰跑》熱播中，男主角邊佑錫確定在《背著善宰跑》5月28日播完後，隔一週6月8日飛來台灣舉辦粉絲見面會，主辦單位今（11）日公布詳細活動資訊，確定在台大體育館一樓舉行。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲邊佑錫第一次來台灣，就在台大開見面會，人氣不容小覷。（圖／藝凱娛樂）邊佑錫身高189公分，2010年21歲時以模特兒身分出道，跟南柱赫、張基龍是同期好友，但他出道一年選擇去當兵，2013年退伍後陸續參演《月之戀人－步步驚心：麗》、《舉重妖精金福珠》、《青春紀錄》、《大力女子姜南順》等知名電視劇，成績始終平平，直到今年主演《背著善宰跑》，劇中飾演當紅明星「柳善宰」的他一炮而紅，IG粉絲數一個月上漲200萬人，目前已累積750萬，魅力非凡。邊佑錫台北見面會《2024 ByeonWooSeok Asia Fanmeeting Tour 『SUMMER LETTER』in Taipei》將於6月8日晚間7點30分在台大綜合體育館一樓舉行，票價分為5500元、4800元、3800元、2800元等4種，5月18日中午12點在KKTIX啟售，凡購票即可獲得「Goodbye歡送」福利，其他福利包含團體合照、親簽海報、親簽拍立得，詳情請至主辦單位臉書查詢。▲邊佑錫因為《背著善宰跑》爆紅，因此有機會舉辦亞洲巡迴見面會。（圖／藝凱娛樂）更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道 《背著善宰跑》邊佑錫要來台灣了！粉絲6月記得空出時間見男神邊佑錫《背著善宰跑》走紅行程爆滿！金惠奫疑似被老闆李政宰冷落善宰約會女模全被拍！韓粉揪「2鐵證」吵翻 邊佑錫公司火速發聲HYBE房時爀：踩爛aespa Winter爸爸嗆聲「爹地才要踩爛他們！」