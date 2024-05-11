王力宏4100萬資產解封！不甩「蕾神之鎚」勝訴 近9000萬賠償免了
金曲歌王王力宏3年前因為與前妻李靚蕾的糾紛，導致他丟失代言，廠商不僅要求解約，還向王力宏索賠2000萬人民幣（約8978萬元新台幣）賠償，2022年北京時之尚廣告公司向中國法院申請凍結王力宏公司的存款901萬人民幣（約4100萬元新台幣），如今事過境遷，昨（10）日法院宣告解封王力宏的公司存款，並判定王力宏勝訴，長達兩年多的纏訟終於告一段落。
記者施以慧／綜合報導
王力宏2021年12月16日公開代言INFINITI汽車品牌，沒想到才剛過一天，前妻李靚蕾就祭出「蕾神之鎚」，在網路上發佈一篇5000多字的毀滅文，指控王力宏12項罪名，讓品牌方在不到一天的時間內就與王力宏解約，還求償鉅額損失，讓他成為代言時間史上最短的代言人。
而這2年多來的訴訟，法院並未找到證據證明王力宏有不端的行為，並認定部分指控有捏造的嫌疑，因此王力宏不僅無需支付賠償金，法院也宣布解凍王力宏遭到扣押的4100萬公司資產。
對於王力宏最終獲得勝訴，證明了自己的清白，王力宏經紀人楊文傑說：「我們非常感謝法院還了力宏清白，雖然我們都知道怎麼回事，但在這個過程當中看到他一直很淡定，努力愛家人，成功重返舞台，這毅力真的令人佩服。特別感謝法院的高度專業與重視，也特別感謝所有不離不棄，相信力宏的粉絲們。」
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