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AV女優多田有花爆被包養！親上火線公開老公身分：上市公司董事長

▲AV女優多田有花近日遭爆被包養，讓她親上火線在X上公開老公身分：「是東京證交所上市的公司董事長。」（圖／翻攝自多田有花X）
▲AV女優多田有花近日遭爆被包養，讓她親上火線在X上公開老公身分：「是東京證交所上市的公司董事長。」（圖／翻攝自多田有花X）

記者張一笙／綜合報導

日本44歲「美魔女」AV女優多田有花過去曾擔任過空姐、老闆秘書，中年後為了證明自己的魅力，40歲時決定出道當AV女優，吸引不少粉絲。近日，日本社群平台上頻頻有人爆料多田有花長期被包養且四處約P。對此，多田有花親上火線闢謠，並公開老公的身份，是東京證券交易所上市公司的董事長。

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▲多田有花自爆老公是上市公司董事長。（圖／翻攝自多田有花X）
▲多田有花自爆老公是上市公司董事長。（圖／翻攝自多田有花X）
多田有花年過40歲風韻猶存，吸引不少粉絲追捧，近日頻被爆出被乾爹包養，同時又四處約P，讓本就是社群重度使用者的多田有花親自上X發文嗆聲，更不惜公開自己的身分：「我老公是我的驕傲，他是東京證交所上市的董事長！」

▲多田有花近期頻遭爆料被包養，讓她氣得在社群平台上跟黑粉嗆聲。（圖／翻攝自多田有花X）
▲多田有花近期頻遭爆料被包養，讓她氣得在社群平台上跟黑粉嗆聲。（圖／翻攝自多田有花X）
此言一出，不少黑粉紛紛質疑多田有花的老公既然是董事長，收入一定很高，為什麼還要繼續當AV女優，多田有花則回覆：「老公是董事長又怎樣？這和我做AV女優有什麼關係？人生只有一次，做想做的事不要後悔才是對的吧？」

▲多田有花認為自己做AV女優跟老公是董事長，完全不衝突。（圖／翻攝自多田有花X）
▲多田有花認為自己做AV女優跟老公是董事長，完全不衝突。（圖／翻攝自多田有花X）
不過黑粉們似乎仍舊沒有打算放過多田有花，反而加大酸她的力度，因此多田有花又忍不住回嘴表示：「我是AV女優跟我老公是上市公司董事長，這有什麼好驚訝？只要公司經營上軌道，股票買賣有賺錢就沒問題了吧？想酸我的人，你手上好歹要有我老公公司超過一半的股票吧？」

▲多田有花揚言要對不實指控提告。（圖／翻攝自多田有花X）
▲多田有花揚言要對不實指控提告。（圖／翻攝自多田有花X）
多田有花也把家庭內夫妻的關係做了解釋：「我們既是夫妻也是獨立個體，除了履行家庭義務以外，我們也有選擇生活的權力。」多田有花看到一堆人把AV女優這份職業當作犯罪者，讓她十分不以為意，揚言再有酸民胡說八道：「咱們法院見！」

▲多田有花的嗆辣發言，讓不少人相信她富太太的身分。（圖／翻攝自多田有花X）
▲多田有花的嗆辣發言，讓不少人相信她富太太的身分。（圖／翻攝自多田有花X）
多田有花的自爆，讓不少粉絲知道她既是一個媽媽，也是曾是一名空姐，更是上市公司董事長的另一半，這與她AV女優的身分十分衝突，因此當有黑粉在質疑她的時候，她就會大爆炸。不過也有粉絲表示，從這次多田有花社群大爆炸的事件後，他認為多田有花應該真的是富太太，畢竟她的發言跟瞧不起人的態度：「跟電視上演的富太太們一模一樣。」

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