AV女優多田有花爆被包養！親上火線公開老公身分：上市公司董事長

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此言一出，不少黑粉紛紛質疑多田有花的老公既然是董事長，收入一定很高，為什麼還要繼續當AV女優，多田有花則回覆：「老公是董事長又怎樣？這和我做AV女優有什麼關係？人生只有一次，做想做的事不要後悔才是對的吧？」
不過黑粉們似乎仍舊沒有打算放過多田有花，反而加大酸她的力度，因此多田有花又忍不住回嘴表示：「我是AV女優跟我老公是上市公司董事長，這有什麼好驚訝？只要公司經營上軌道，股票買賣有賺錢就沒問題了吧？想酸我的人，你手上好歹要有我老公公司超過一半的股票吧？」
多田有花也把家庭內夫妻的關係做了解釋：「我們既是夫妻也是獨立個體，除了履行家庭義務以外，我們也有選擇生活的權力。」多田有花看到一堆人把AV女優這份職業當作犯罪者，讓她十分不以為意，揚言再有酸民胡說八道：「咱們法院見！」
多田有花的自爆，讓不少粉絲知道她既是一個媽媽，也是曾是一名空姐，更是上市公司董事長的另一半，這與她AV女優的身分十分衝突，因此當有黑粉在質疑她的時候，她就會大爆炸。不過也有粉絲表示，從這次多田有花社群大爆炸的事件後，他認為多田有花應該真的是富太太，畢竟她的發言跟瞧不起人的態度：「跟電視上演的富太太們一模一樣。」
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