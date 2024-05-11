蠟燭兩頭燒！職場媽媽3方向增加保障　2大險種強化退休需求

我是廣告 請繼續往下閱讀
以凱基人壽「享富年年美元利率變動型終身保險-定期給付型」為例，保障內容可依自身需求和經濟能力，選擇6年或10年不同繳費期間，除享有最低3000至最高600萬美元終身保障外，符合條件還有機會每年領取生存保險金和享有增值回饋分享金。
若希望強化家庭經濟安全網，扮演家中子女最堅強的後盾，「基業長鴻美元利率變動型終身壽險-定期給付型」，除提供6年、10年及20年繳費年期，最高可享有1000萬美元身故保障，還可選擇將增值回饋分享金，以繳清保險方式增加保險金額，，給家人們更好的生活保障。
新光人壽也建議，媽媽們或子女們可為自己或母親們選購兼顧「保值」和「增值」功能的「美元利變壽險」保單做為母親節禮物，利用保單的多元資產配置、回饋分享金等特性，來滿足自身的保障並累積資產，並進一步做好資產傳承，以及防範高齡詐騙的發生，為自己和家人創造美滿的未來。
利率變動型壽險是一種具有宣告利率機制的保險商品，與傳統固定利率壽險不同。當宣告利率大於預定利率時，則有機會享有「增加回饋金」，藉以增加保障及保單價值。此外利率變動型壽險還提供高額的壽險保障，補足不可預見的風險缺口，守護家人生活無虞，兼具壽險保障及資產累積的效果。
新光人壽舉例說明，以40歲的洪媽媽有一兒一女，多年來省吃儉用，存下100萬美元，直接均分給孩子，每人可各得50萬美元。假設她投保繳費期間6年期的「美鑫傳富外幣利率變動型終身壽險（定期給付型）」，基本保險金額82萬美元，增加回饋金給付方式選擇購買增額繳清保險為例，折扣後年繳保險費約為4萬美元。假設在宣告利率3.95%均維持不變且持續繳交保險費的情況下，若80歲時不幸辭世，身故保險金約100萬美元，子女可選擇一次領取，各領取約50萬美元。
若投保當時有約定身故保險金採分期定期給付，子女可先一次領取20%，領取約20萬美金，剩餘80%分20年領取，每年領取約5萬美金，合計領取約100萬美元，加上之前一次領取20萬美金，總計可領取約120萬美金，亦即子女合計各自可領取約60萬美元。
當然，職場媽媽長期壓力累積再加上作息不正常，若不幸導致癌症、慢性精神病等重大傷病發生，將造成自己和家人經濟負擔。為了能夠有更好的醫療服務，並支付龐大醫療費用，凱基人壽建議，職場媽媽未雨綢繆做好準備，規劃投保重大傷病險。
凱基人壽以「醫卡幸福重大傷病保險」為例，最高可享有新台幣500萬元的保障額度，保障內容囊括全民健保22大項重大傷病，進一步細分有超過300項的疾病，符合一定條件之急性心肌梗塞（重度）或冠狀動脈繞道手術等保障範圍若於保險期間未有申請理賠，保險期間屆滿仍生存者，將會給付滿期保險金。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。