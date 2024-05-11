立院最專情男人！民眾大喊「韓國瑜我愛你」韓幽默回：我結婚了

曝北市府元大人壽3封關鍵信件！李正皓：對柯文哲是一刀斃命證據

▲柯文哲擔任台北市長期間的北士科T17、18地上權、京華城容積率暴增爭議。（圖／記者呂炯昌攝，2024.04.26）
▲柯文哲擔任台北市長期間的北士科T17、18地上權、京華城容積率暴增爭議。（圖／記者呂炯昌攝，2024.04.26）

記者陳佩君／台北報導

民眾黨主席柯文哲擔任台北市長期間的北士科T17、18地上權、京華城容積率暴增爭議，並被北檢列他字案被告，元大人壽日前發出聲明，未曾與柯市府接觸，更無意競標北士科，不過有議員質疑，市府資料的確記載訪視紀錄，質疑時任柯市府難道偽造文書？對此，名嘴李正皓今（11）日曝光3封北市府與元大人壽關鍵信件，直呼這對柯文哲來說是一刀斃命的證據。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李正皓指出，三封信件的內容是他從權威管道取得，他對內容有百分之百的把握，「柯文哲不用否認，這並不是密件，檢察官要取得相關信件也很簡單，台北市政府與元大人壽的公務信箱都會有存檔」。

李正皓提到，這些信件基本上證實元大人壽從頭到尾對北士科T17、18、19沒有興趣，台北市政府二度邀約元大人壽開會，元大人壽僅以「本公司不參與後續投標作業，故本次的訪談將不參加」一句話拒絕台北市政府的邀約，也因此，2020年12月16日由時任台北市副秘書林育鴻訪談元大人壽談論士北科的會議紀錄造假的可能性極高，這違反刑法211條：偽造、變造公文書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以上七年以下有期徒刑。

李正皓提到，林育鴻是英國諾桑比亞大學新堡商學院博士，從基層公務員做起，這條罪他絕對不會扛，林育鴻會是推倒柯文哲的第一張骨牌。

三封內容如下：

#信件一
2020/11/03北市府寄信給元大人壽(發信者：林育鴻副秘書長秘書），信件大意如下：

林副秘書長將與貴公司訪談(約1小時)，北投區軟橋段88、91、93地號市有土地設定地上權案第二次公告招商案，目前林副秘書長可以的時段如下:
一、11/X(三)XX:00-XX:00
二、11/X(四)XX:00-XX:00 或 XX:00-XX:00
三、11/XX(二)XX:00-XX:00
四、11/XX(三)XX:00-XX:00 或XX:00-XX:00 或XX:00-XX:00 或XX:00-XX:00 或XX:00-XX:00
請問貴公司可以的時段?

#信件二

2020/11/05北市府再次寄信給元大人壽(發信者：林育鴻副秘書長秘書），信件大意如下：
OOO，您好：

有關貴公司與台北市政府林育鴻副秘書就北投區軟橋段88、91、93地號市有土地設定地上權案訪談時間(約1小時)再度更新，目前林副秘書長可以的時段是11/XX(三)XX:00-XX:00 或XX:00-XX:00 或XX:00-XX:00 或XX:00-XX:00

#信件三

2020/11/06元大人壽回信台北市府，信件大意如下：
與內部長官討論後，因本公司不參與後續投標作業，故本次的訪談將不參加，尚請諒查。

▲李正皓曝光3封北市府與元大人壽關鍵信件。（圖／李正皓臉書）
▲李正皓曝光3封北市府與元大人壽關鍵信件。（圖／李正皓臉書）

傳蔡英文下週將特赦　陳水扁親自洩態度「政治案件政治解決」

徐巧芯家一樓求售價格曝光！四叉貓揭這件事「不會是芯噓吧！」

柯文哲號召衝民進黨　他曝2詭異操作黃國昌「不想讓活動成功」

徐巧芯被告洩密藍綠積極動員！邱毅舉這些事警告「要小心應戰」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞