網紅「信義區撒10萬混假鈔」挨轟！本人曬影片急喊冤：是培根發的
網紅「Mr.R（R哥）」昨（10）日晚間11點在信義區豪撒10萬元現金，結果吸引超過3000人到場瘋搶，還引發了民眾推擠，宛如韓國梨泰院事件翻版，現在連警方也介入，朝公共危險及社會秩序法妨害安寧犯行偵辦。不過有民眾指出Mr.R發的有些是假鈔，本人也親上火線回應，「假鈔是培根發的。」
記者薛羽彤／綜合報導
Mr.R前幾日就預告10日晚間會在信義區發錢，昨日他果真拿著噴鈔槍現身，身邊聚集上千名民眾，開始發鈔時造成民眾瘋搶，還有人被推擠到跌倒，畫面看上去非常危險。有網友指控Mr.R發了部分假鈔，「他發錢前面先發了好幾萬的假鈔，然後勸退了一堆人」，對此，Mr.R也在IG上澄清「假鈔是培根發的，我全部是真鈔。大家請告訴大家。」Mr.R表示自己並不介意培根的行為，還認為對方很可愛，只求大家不要誤會假鈔是他發的。
而《NOWnews今日新聞》詢問反骨男孩成員培根的經紀人此事，她表示「昨晚是反骨本來就有安排到信義區拍攝影片，只是剛好看到這個活動。」
Mr.R的行為已影響民眾安全，他對此發文道歉，坦承以後打算換一種形式，但還是會繼續發錢，「我不會為了發錢這行為道歉，誰要發我都支持。但是我會為了造成大家困擾推擠道歉，不知道這麼多人來，以後不會再這樣發給大家了，深感抱歉，會用更好更有規劃的方式。反正我還是會繼續發錢，但不會再造成社會困擾，非常抱歉。」
Mr.R的行徑引發警方關注，警方指出，當時獲報後已派員前往了解，為避免造成危害及維持現場秩序，立即要求活動停止，並疏導人群及維持交通秩序，警方證實已蒐集相關事證，要朝公共危險及社會秩序法妨害安寧犯行偵辦。
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