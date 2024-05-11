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姆巴佩宣布離開巴黎聖日爾曼！下一站加盟豪門皇馬　組最豪華陣容

▲法國超級球星姆巴佩（Kylian Mbappe）今夏合約到期，下一步預計轉戰西甲豪門皇家馬德里（簡稱，皇馬）。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國超級球星姆巴佩（Kylian Mbappe）今夏合約到期，下一步預計轉戰西甲豪門皇家馬德里（簡稱，皇馬）。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

法甲巴黎聖日耳曼（PSG）在歐州冠軍聯賽4強敗給來自德甲的多特蒙德後，25歲當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）正式宣布將離開巴黎聖日耳曼，下一站預計將加盟西甲豪門皇家馬德里。皇馬長期以來一直與Kylian Mbappe聯繫，而現在看來這筆交易將在夏季轉會窗口開放，正式完成簽約。

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姆巴佩宣布離開巴黎聖日耳曼

姆巴佩透過社群媒體宣布離開巴黎聖日耳曼，「我一直說過，當這個時刻來臨時，我會向你們說，所以我想告訴大家，這是我在巴黎聖日耳曼的最後一年，我不會延長合約，這段旅程將在幾週內結束。這充滿了許多情緒，這決定非常困難，我從未想過宣布離開我的國家會這麼難，但我認為我需要一個新的挑戰。」

「巴黎聖日耳曼是很棒的俱樂部，我從未感到後悔。這是我一生都會記得的俱樂部，當我不再是球員，我仍會繼續觀看巴黎聖日耳曼的每一場比賽。我想向球迷說聲謝謝，因為沒有你們，我永遠不會感受那份情，謝謝大家，我希望能在今年結束時，獲得最後一座獎盃，我相信你們將永遠留在我的心中。」

姆巴佩下一站皇馬？

姆巴佩已經確定將離開他所出生的城市，上個賽季皇馬曾有機會簽下他，但因拒絕支付巴黎聖日耳曼高昂的費用，於是選擇等到他成為自由球員才出手。這個夏天，姆巴佩將與Vinicius Junior和 Jude Bellingham一同攜手奮戰，這支西班牙豪門將組建當今最具天賦的豪華陣容。

現在所有目光都將已經轉向皇家馬德里，預計在夏季窗口開放時，正式宣布姆巴佩加盟。姆巴佩在今年夏天將繼續代表法國國家隊參加國際賽事，他希望在6月開踢的歐洲國家盃帶領法國向前挺進。

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