地球磁暴超預期！天文館：規模堪比史上最強　達1標準恐影響網路

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臺北天文館觀測， 原先各自獨立的兩個太陽黑子群AR 3664與AR 3668，已經逐漸接近並形成一個直徑超過20萬公里的巨大太陽黑子活動區，其面積超過36億平方公里，足可容下29個地球，堪比造成史上最大太陽風暴，著名的1859年卡靈頓黑子群（Carrington Event）！
臺北市立天文科學教育館研究組技佐許晉翊表示，雖然太陽黑子群面積堪比卡靈頓黑子群，不過真正會影響到地面上設備運作的是閃焰強度，而本次閃焰強度並不及卡靈頓事件，預估地磁暴強度僅達G4等級，但上午超過預期強度來到G5，是2003年後近21年來地磁暴最強的一次。
至於地磁暴地面通訊設備影響程度，主要以「無線電波屏蔽可能性機率（R）」來評估，本次地磁暴現象的R強度只有3，若是達到R5才會對網路、通訊有影響，提醒民眾不需要過於恐慌。
🟡強烈磁暴對民眾通訊設備影響
根據中央氣象署表示，本次地磁暴對台灣民眾影響有感包括漁業氣象廣播、衛星電視，受到地磁擾動的期間，會有訊號干擾、中斷的狀況發生，不過其餘生活中經常接觸的電波通訊以行動電話訊號、無線網路或藍牙等頻段為主，這些訊號所用的頻率並不會受到太空天氣的影響。
地磁擾動主要會讓高頻無線電訊號干擾、衛星定位准確率下降數小時、低頻無線電通訊中斷、衛星高度降低受到更多大氣阻力，甚至可能會導致衛星燃燒。高頻無線電干擾對於高緯度國家影響比較大，極光活動會發生在緯度較低的國家，對於南半球的居民來說，有機會在比較低的緯度觀賞到極光。飛行航向高緯度地區的機組員，也會受到太陽閃焰高能質子影響，跟塔台及機長的通話可能有雜訊。
🟡黑子群規模已達到肉眼可見，觀賞需用「日食眼鏡」
本次AR 3664黑子群規模已達到肉眼可見程度，但必須使用專門觀察太陽的「日食眼鏡」或以特別設備透過投影法等，才能短暫地安全觀賞，若想目睹這群難得一見的壯觀巨大黑子群，需把握周五、周六這兩天。臺北天文館於開館日的10至12時以及下午2至4時均免費開放天文觀測室，提供民眾透過專業望遠鏡以安全的方式清晰觀察太陽細節。