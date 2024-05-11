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MLB／Schmidt繳6.2好投！Rizzo開轟打回全部分數　洋基2：0退光芒

▲洋基Clarke Schmidt對光芒主投6.2局無失分，被敲5安打，投出6次三振，拿下本季第4勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲洋基Clarke Schmidt對光芒主投6.2局無失分，被敲5安打，投出6次三振，拿下本季第4勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

MLB紐約洋基今（11）日在客場迎戰坦帕灣光芒，此戰洋基靠著先發Clarke Schmidt繳出6.2局無失分好投，與強打Anthony Rizzo雙安演出，包括一發陽春砲，打回洋基本場所有分數，終場洋基就以2:0賞給光芒近期2連敗，洋基也在今（11）日獲勝後，與美聯東區龍頭巴爾的摩金鶯僅有0.5場勝差。

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洋基與光芒上演投手戰　Rizzo轟出關鍵陽春砲

雙方在前3局皆無攻勢，直到4局上洋基率先開啟攻勢，隊長Aaron Judge率先選到保送上壘，隨後Giancarlo Stanton敲安形成一、二壘有人，再靠著Anthony Rizzo擊出適時安打攻下1分，前5局打完洋基取得1:0領先。

隨後9局上Anthony Rizzo掃出本季第7轟陽春砲添加保險分，光芒則在9局下開啟反擊，靠著洋基終結者Clay Holmes單局投出2保送與1安攻佔滿壘，但最終Clay Holmes靠著再見三振化解危機，終場洋基就以2:0擊退光芒。

▲洋基強打Anthony Rizzo一人包辦全隊所有打點。（圖／美聯社／達志影像）
▲洋基強打Anthony Rizzo擊出本季第9轟，一人包辦全隊所有打點。（圖／美聯社／達志影像）
洋基投手群有夠穩！終結者Clay Holmes防禦率依舊是0

本場洋基獲勝的關鍵，絕對要歸功於優異的投手群，先發Clarke Schmidt主投6.2局用87球（57顆好球），送出6次三振沒有失分，收下本季第4勝，中繼投手Nick Burdi與Luke Weaver合計主投1.1局無失分。

終結者Clay Holmes雖本場上演劇場，但還是順利收下本季第12次救援成功，今年球季已經出賽17場，防禦率依舊是完美的0.00，更送出21次三振。

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