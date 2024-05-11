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詹皇好友JJ Redick沒機會了？湖人選帥重視經驗　勇士助教領跑

▲前籃網主帥、金州勇士隊助教Kenny Atkinson被爆出可能是洛杉磯湖人總教練職位的有利競爭者，他過去有執教球隊的經驗，成為目前受青睞的關鍵。（圖／美聯社／達志影像）
▲前籃網主帥、金州勇士隊助教Kenny Atkinson被爆出可能是洛杉磯湖人總教練職位的有利競爭者，他過去有執教球隊的經驗，成為目前受青睞的關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

洛杉磯湖人隊在今年首輪出局後，解雇了主帥Darvin Ham，季後他們已經開始尋找新任總教練，此前據傳與「詹皇」LeBron James關係很好的知名球評JJ Redick是人選之之一，不過根據《洛杉磯時報》記者Dan Woike的說法，湖人很重視執教經驗，完全沒有當過助理教練的Redick在這方面可能有所不足，目前金州勇士助教Kenny Atkinson和丹佛金塊助教David Adelman是被洛城當地媒體看好雀屏中選的兩位人選。

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湖人的新任總教練將是自2010-11賽季「禪師」Phil Jackson退休以來球隊的第8位總教練。《洛杉磯時報》記者Woike指出，湖人在目前這個階段傾向「慢慢來」，他們並不著急決定最終人選。

湖人選帥重視經驗　Atkinson在籃網、勇士的經歷有優勢

Woike寫道：「在過去幾天與消息人士的交談中，我強烈感覺到湖人隊在這次選帥過程中非常重視經驗。」這就是為什麼Atkinson的名字被不斷提起，他在2016-20賽季就曾執教布魯克林籃網期間，有4季擔任NBA總教練的經驗，在那段時間裡，他取得了118 勝190敗的戰績，雖然只帶領球隊進入一次季後賽（2018-19 賽季首輪出局），但他比其他候選人更清楚這份工作運作的模式。

離開籃網隊後，56歲的Atkinson曾在洛杉磯快艇隊（2020-21賽季）和金州勇士隊（2021年至今）擔任助理教練，並和勇士隊在2021-22賽季一起贏得了NBA總冠軍。

JJ Redick沒有經歷正統教練體系洗禮　要說服湖人管理層難度不小

在Tyronn Lue和Jason Kidd先後表現出續留原球隊的跡象後，此前《The Athletic》記者Shams Charania透露了湖人下周選帥面試的4人名單，其中就包括Atkinson和Adelman，另外還有前夏洛特黃蜂主帥James Borrego，以及外界最熟悉的前NBA球員Redick。

Redick和LeBron James目前一起主持籃球談話節目《Mind the Game》，大受好評，他也確實有著出色的籃球理解和戰術素養。不過NBA總教練職務從來不是只關乎籃球，有很多「人和」以及行政方面的東西需要兼顧，而這方面可能是Redick的弱點。

▲JJ Redick此前應徵夏洛特黃蜂的總教練職務，有意轉戰教練界，他也被傳出是湖人新主帥的可能人選。（圖／美聯社／達志影像）
▲JJ Redick此前應徵夏洛特黃蜂的總教練職務，有意轉戰教練界，他也被傳出是湖人新主帥的可能人選。（圖／美聯社／達志影像）
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