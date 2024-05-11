詹皇好友JJ Redick沒機會了？湖人選帥重視經驗　勇士助教領跑

我是廣告 請繼續往下閱讀
湖人選帥重視經驗 Atkinson在籃網、勇士的經歷有優勢
Woike寫道：「在過去幾天與消息人士的交談中，我強烈感覺到湖人隊在這次選帥過程中非常重視經驗。」這就是為什麼Atkinson的名字被不斷提起，他在2016-20賽季就曾執教布魯克林籃網期間，有4季擔任NBA總教練的經驗，在那段時間裡，他取得了118 勝190敗的戰績，雖然只帶領球隊進入一次季後賽（2018-19 賽季首輪出局），但他比其他候選人更清楚這份工作運作的模式。
離開籃網隊後，56歲的Atkinson曾在洛杉磯快艇隊（2020-21賽季）和金州勇士隊（2021年至今）擔任助理教練，並和勇士隊在2021-22賽季一起贏得了NBA總冠軍。
JJ Redick沒有經歷正統教練體系洗禮 要說服湖人管理層難度不小
在Tyronn Lue和Jason Kidd先後表現出續留原球隊的跡象後，此前《The Athletic》記者Shams Charania透露了湖人下周選帥面試的4人名單，其中就包括Atkinson和Adelman，另外還有前夏洛特黃蜂主帥James Borrego，以及外界最熟悉的前NBA球員Redick。
Redick和LeBron James目前一起主持籃球談話節目《Mind the Game》，大受好評，他也確實有著出色的籃球理解和戰術素養。不過NBA總教練職務從來不是只關乎籃球，有很多「人和」以及行政方面的東西需要兼顧，而這方面可能是Redick的弱點。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁