楊丞琳戰《歌手2024》高音失誤還忘詞！遭酸超難聽 成績慘排倒數
台灣歌手楊丞琳近年來不僅因為在演唱會中失言，遭到炎上，還一度捲入假唱風波，近期楊丞琳宣布參戰中國歌唱綜藝《歌手2024》，就是要撇清假唱爭議，但由於這檔節目不是提前錄播，而是現場直播，並且全程不修音，相當考驗歌手的演唱功力，楊丞琳的參戰原先也讓粉絲相當期待，但沒想到她疑似因為太過緊張，不僅忘詞，高音也發揮失常，最終排名還在倒數，讓粉絲失望直呼：「要脫粉了，以後只聽CD！」、「真的要把我帶走了！」、「說實話真的不好聽。」
記者施以慧／綜合報導
楊丞琳在這次節目中選唱自己的經典歌曲〈帶我走〉，並且進行了重新編曲，要特別展現自己的高音。但這場不墊音又現場直播的節目，疑似讓她太緊張，整個人狀態非常緊繃，讓特別想展現的高音發揮失常，讓網友直言實在是大型翻車現場，「感覺嗓子都沒開，高音硬拖。」
不過楊丞琳除了這段「刻在心中拍打著脈搏」的改編有些差強人意，後面沒有改編的地方，反而就正常很多，但網友還是表示：「感覺為了那個高音，表情緊張了大半首，然後一唱完那個整個人都活了」、「最後感覺這個編曲還不如原版」、「有點中氣不足」，而最後出來的排名在第6名，也是倒數第2。
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