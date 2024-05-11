傳跟Edwards不合！KAT駁謠言：我們是好兄弟　讚蟻人將成看板球星

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季後賽首輪對陣鳳凰城太陽，KAT不斷陷入犯規麻煩，隊友Edwards直接在記者會上點出問題，「前三場比賽，這傢伙就是不停地犯規，上一場比賽我告訴你什麼了？KAT，如果你繼續犯規，我們不會贏得第4場比賽。」
在Rich Eisen的節目上，當被問到對於Edwards這樣的看法時，KAT堅定地回答：「我們是兄弟，我喜歡我們之間的成長，所以我們是兄弟。我從不...把這些話放在心上，因為這些都是出於愛。」KAT也一再駁斥了所有關於兩人不合的傳聞。
事實上，現在灰狼團隊氣氛佳，KAT很開心能見證Edwards的崛起，更重要的是，KAT為Edwards出色的表現感到非常高興，他也會盡自己最大的心力，幫助他的隊友登上高峰，「Edwards很特別，老兄，我喜歡他成長為一個男人和一個領袖的方式。」
KAT認為Edwards將是NBA未來的看板球星
「NBA看板球星」並不是隨便一位球員可以擁有的稱號，大多數NBA球迷都在為Edwards爭取這個榮耀，對此KAT也表示支持，「他是NBA聯盟裡面最頂尖球員之一，然後你再加上他那迷人的性格，他將成為聯盟的代表球星。」
KAT認為，也許現在Edwards可能還沒有準備好接受這種讚揚，但依舊阻止不了這位好友的讚揚，「他現在就是聯盟看板球星，我一直這麼說，雖然他不喜歡我這樣講，但毫無疑問這就是事實。」
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