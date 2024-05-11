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傳跟Edwards不合！KAT駁謠言：我們是好兄弟　讚蟻人將成看板球星

▲灰狼Karl-Anthony Towns駁斥與Anthony Edwards不合傳聞，稱兩人是好兄弟，也很開心看到他在NBA崛起。（圖／美聯社／達志影像）
▲灰狼Karl-Anthony Towns駁斥與Anthony Edwards不合傳聞，稱兩人是好兄弟，也很開心看到他在NBA崛起。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

NBA西區季後賽次輪，明尼蘇達灰狼今（11）日在G3雖然以90：117不敵丹佛金塊，但系列賽仍以2：1領先。然而，當多數人都對「蟻人」Anthony Edwards的表現讚譽有加時，卻有謠言指出中鋒「KAT」Karl-Anthony Towns與Edwards之間存在不合的問題，直到Towns在Rich Eisen節目上做出回應，駁斥這個子虛烏有的傳聞。

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KAT駁斥與Edwards不合傳言

季後賽首輪對陣鳳凰城太陽，KAT不斷陷入犯規麻煩，隊友Edwards直接在記者會上點出問題，「前三場比賽，這傢伙就是不停地犯規，上一場比賽我告訴你什麼了？KAT，如果你繼續犯規，我們不會贏得第4場比賽。」

在Rich Eisen的節目上，當被問到對於Edwards這樣的看法時，KAT堅定地回答：「我們是兄弟，我喜歡我們之間的成長，所以我們是兄弟。我從不...把這些話放在心上，因為這些都是出於愛。」KAT也一再駁斥了所有關於兩人不合的傳聞。

事實上，現在灰狼團隊氣氛佳，KAT很開心能見證Edwards的崛起，更重要的是，KAT為Edwards出色的表現感到非常高興，他也會盡自己最大的心力，幫助他的隊友登上高峰，「Edwards很特別，老兄，我喜歡他成長為一個男人和一個領袖的方式。」

KAT認為Edwards將是NBA未來的看板球星

「NBA看板球星」並不是隨便一位球員可以擁有的稱號，大多數NBA球迷都在為Edwards爭取這個榮耀，對此KAT也表示支持，「他是NBA聯盟裡面最頂尖球員之一，然後你再加上他那迷人的性格，他將成為聯盟的代表球星。」

KAT認為，也許現在Edwards可能還沒有準備好接受這種讚揚，但依舊阻止不了這位好友的讚揚，「他現在就是聯盟看板球星，我一直這麼說，雖然他不喜歡我這樣講，但毫無疑問這就是事實。」

▲灰狼「新狼王」Anthony Edwards表現亮眼，被認為是下一個Michael Jordan，但他本人並不希望再與MJ比較。（圖／美聯社／達志影像）
▲灰狼「新狼王」Anthony Edwards表現亮眼，被認為是下一個Michael Jordan，但他本人並不希望再與MJ比較。（圖／美聯社／達志影像）
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