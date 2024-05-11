慢性腎臟病警訊！年輕OL藉酒紓壓驗出高膽固醇　醫師建議這樣改善

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奇美醫院腎臟科主治醫師黃筠婷指出，隨著人口老化、高血壓與糖尿病等慢性疾病的增加，慢性腎臟病的盛行率也隨之升高，無論在全球或台灣都是重要的健康議題，其會增加病人罹患心血管疾病的風險，亦會造成認知功能障礙、貧血、骨質疏鬆與骨折等。當腎功能持續惡化，進展成末期腎疾病（ESRD）時，則須長期接受透析治療以維持生命，對國人生命、身心靈、以及健保醫療資源造成的負擔甚劇。
儘管慢性腎臟病已造成世界各國公共衛生的重大影響，但黃筠婷說，一般民眾對慢性腎臟病的認知仍極其有限，美國、台灣與中國均有研究顯示，罹病者對慢性腎臟病的知曉率低，民眾往往處於慢性腎臟病或末期腎疾病的風險之中而不自知。慢性腎臟病不僅是單一疾病的醫療照護問題，在疾病預防、治療甚至社會文化也有著深遠的影響。在慢性腎臟病防治上，如何在慢性腎臟病早期即診斷出來，並且及早預防其進展到末期腎臟病，增加民眾的認知率以及罹病者之知曉率，是防治慢性腎臟病的重點。
黃筠婷提到，造成慢性腎臟病的原因，最常見者為糖尿病與高血壓，此外，腎絲球腎炎也是引起慢性腎臟病的重要原因之一。另外其他常見危險因子包括肥胖、高血脂、代謝症候群、痛風、抽菸、運動不足、水分攝取不足等因素。她呼籲，透過定期篩檢，民眾可及早發現腎臟健康警訊，透過生活型態的調整，遠離慢性腎臟病的威脅。