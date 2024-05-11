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大S不甩前夫汪小菲！牽手具俊曄浪漫散步街頭　甜蜜畫面曝光

▲日前大S牽手具俊曄散步信義區街頭的畫面被網友捕捉，讓不少粉絲大讚兩人恩愛。（圖／IG djkoo）
▲日前大S牽手具俊曄散步信義區街頭的畫面被網友捕捉，讓不少粉絲大讚兩人恩愛。（圖／IG djkoo）

記者施以慧／綜合報導

台灣女星大S（徐熙媛）與中國商人汪小菲在2021年離婚，結束10年婚姻後，沒幾個月後大S就閃嫁20年前的舊愛具俊曄，成為演藝圈異國婚姻難得佳話。不過大S與前夫汪小菲的風波倒是從未停歇，汪小菲還曾數度擅闖大S豪宅，搬走大S持有的4幅高價畫作，事後還遭大S提告毀損債權，雙方對簿公堂。不過這些紛紛擾擾，似乎都不影響大S與老公具俊曄的感情，日前還被網友直擊大S與具俊曄悠閒散步信義街頭。

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▲具俊曄與大S牽手在信義區散步。（圖／翻攝自微博）
▲具俊曄與大S牽手在信義區散步。（圖／翻攝自微博）
網友在微博上曬出一組大S與具俊曄的背影照，「大S現身了！！！和光頭手牽手走在台北信義街頭，陽光灑下來好寧靜閒適啊。」直言兩人真的是恩愛的一對，也讓其他網友紛紛留言：「大S和光頭夫婦的互動總是那麼溫馨，讓人羡慕他們的感情。」、「大S和光頭男手牽手散步，看來感情真的很好呀！」

▲具俊曄在網路節目中坦言自己對大S一見鍾情，閃瞎主持人。（圖／）
▲具俊曄在網路節目中坦言自己對大S一見鍾情，閃瞎主持人。（圖／驚奇玩起來 AmazingTalker Show）
具俊曄日前驚喜參與Youtube節目《驚奇玩起來 AmazingTalker Show》，談及與大S的感情，他坦言自己當初對她就是一見鍾情，兩人秘密交往雖然僅有1年，但會分手不是因為不愛對方，而是因為當時公司有禁愛令，兩人才被迫分開。具俊曄也坦言雖然一路走來也曾和其他女孩子交往過，但也因為如此，才更加認定大S才是最適合自己的人，「和其他人交往的時候，再一次感受到熙媛是我最適合的女生。」丟出閃光彈，讓粉絲直呼超甜蜜！

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