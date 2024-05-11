吳鳳進口果汁遭爆「比馬來西亞貴4倍」！他怒提5點反擊：你賣賣看
土耳其籍男星吳鳳來台發展17年，4年前與老婆Rynne共同創業進口土耳其商品。不過，吳鳳近期卻遇到不肖台灣代理商搶奪獨家代理的土耳其果汁，讓夫妻倆拍片怒轟「來台灣17年第一次遇到這麼壞的人！」消息曝光後，卻被網友起底同款果汁在馬來西亞當地便宜4倍，延伸出案外案，對此吳鳳也發聲反擊「可以試試看一樣品質的商品進台灣，然後用4倍便宜的價格賣看看！我保證不到半年會收攤。」
記者賴禹妡／綜合報導
吳鳳4年前與老婆一起創業，專門將土耳其高品質商品引進台灣。沒想到，其中一款原廠獨家代理的100%果汁，竟被某間台灣代理商搶奪放到通路上販售，甚至還寫下「吳鳳推薦」等字眼，讓吳鳳憤怒又傷心地直呼「來台灣17年第一次遇到這麼壞的人，把我們創業4年的努力這樣偷走！」
不過，一名PTT網友爆料，吳鳳被偷走的獨家代理果汁，一瓶250ml的100%石榴原汁要價150元台幣，同款商品在馬來西亞卻只要34至38元台幣左右，非洲迦納電商也只賣38元台幣，算下來吳鳳的定價比其他國家貴4倍，讓他好奇問「為何進口果汁到台灣會變那麼貴啊？」
對此，吳鳳在新聞下方留言反擊，強調自家進口的是無加糖現榨100%果汁，不能與普通的果汁比較，同樣品質的果汁在馬來西亞不太可能便宜4倍，且還要考慮加稅、庫存、員工、運費等開銷。吳鳳直言，這種鮮榨的果汁光是生產技術就需要好幾百萬的投資與機器，因此自認開出的價格算是可接受範圍內，「當然（也）有一般很便宜加水、加糖的果汁！（就像）車子也有70萬的，也有7百萬的！」
吳鳳指出，自家商品都是精選過，買過的客人都非常滿意，且也有完整的客服制度，有任何抱怨都歡迎與他們分享。吳鳳也怒喊「有些人認為做生意好像是玩遊戲吧？如果不相信可以試試看一樣品質的商品進台灣，然後用4倍便宜的價格賣看看！我保證不到半年會收攤。」