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北市動物園添新成員！全球保育馬來虎亮相　虎航續支持認養計畫

▲台北市立動物園添新成員，今（11）日正式放展馬來虎，台灣虎航也宣布將持續支持動物園動物認養計畫。（圖／台灣虎航提供）
▲台北市立動物園添新成員，今（11）日正式放展馬來虎，台灣虎航也宣布將持續支持動物園動物認養計畫。（圖／台灣虎航提供）

記者顏真真／台北報導

今（2024）年3月自法國Le Parc des Félins貓科園抵達台灣的馬來虎，在經過2個多月的檢疫與適應，台北市立動物園今（11）日正式放展，這也是台北市動物園首次加入全球馬來虎域外保育計畫，協助建立並串聯亞洲衛星族群。同時，長期支持動物園保育工作的企業台灣虎航也宣布將持續支持動物園動物認養計畫。

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台北市立動物園長諶亦聰表示，馬來虎分布於馬來半島的泰國南部與馬來西亞境內的森林與灌叢，受到棲地破碎化、棲地消失、人虎衝突、路殺與盜獵等因素，馬來虎的野外族群數量持續下降，目前是國際自然保育聯盟（IUCN）紅皮書列名的極危（CR）物種。台北市立動物園於2022年開始與「歐洲動物園暨水族館協會（EAZA）」共同支持「野貓保育聯盟」從事野生貓科動物的域內保育及研究工作，攜手翻轉物種瀕危趨勢。

台北市立動物園積極參與貓科動物域外保育計畫，近幾年除了實際參與雲豹等貓科動物保育計畫外，也從2022年起由EAZA貓科專家群主席Alexander Sliwa博士介紹下，與EAZA官方共同支持野貓保育聯盟在域內所執行的相關保育計畫，例如在印尼Bengkulu的國家公園棲地保護、泰國的Khao Laem National Park老虎族群數量調查及東北豹、虎的長期族群監測等，以經費實際支持域內（原棲息地）研究工作，從「域外」而「域內」展開保育行動。

談到物種保育，台灣虎航自2015年起也參與動物園企業認養計畫，首個認養物種就是老虎，直到2017年起，再追加認養石虎及雲豹，更贊助台灣虎航航點機位讓動物園同仁至日本、泰國、新加坡等地進行專業交流，促成國際動物園間的合作機會。這次台灣虎航也為馬來虎的到來獻上祝福，未也將持續支持動物園的各項保育工作，確保該物種未來不致滅絕與國際一同翻轉物種瀕危趨勢。

台灣虎航董事長陳漢銘今日出席開放展開幕活動，他更透露，台灣虎航很榮幸一路走來，就在台北市動物園的企業認養行列中，支持動物園以推廣野生動物保育為目標，台灣虎航機身特有的橘黃底及黑條塗裝，正是來自於老虎的斑紋，今日正式放展的馬來虎，也和台灣虎航的空中巴士一樣，產地都是法國。

除道出其中的關連性及巧合，陳漢銘也承諾，台灣虎航將持續履行企業公民的責任，最後也不忘呼籲更多企業能一同關注動物福祉，為野生動物盡一份心力，一起加入「企業認養」的行列。

隨著馬來虎「Shima」和「Serikin」入住台北市立動物園熱帶雨林區，對新環境與保育員逐漸適應，照養團隊也決定開始讓個性較為放鬆的「Shima」先至戶外活動場探索。馬來虎「Shima」個性較活潑勇敢，對環境適應力強，剛搬進熱帶雨林區就能與保育員建立良好的互動。對於各種行為豐富化的玩具也都接受度非常高，像是紅毛猩猩使用過的麻布袋，「Shima」光是聞到氣味就非常興奮。保育員只將麻布袋一角塞進「Shima」室內場地，「Shima」便立刻叼走撕扯麻布袋，對於玩具非常滿意。

至於馬來虎「Serikin」則是較內向謹慎，剛到新環境之後會在自己覺得安心的地方窩著，仔細觀察周遭與人類的移動。即便如此「Serikin」對新鮮的事物也充滿好奇心，對於保育員為行為豐富化而放進紙箱中的食物，「Serikin」會小心拆解、慢慢享受過程、再大塊朵頤美味的鮮肉。

不過，由於牠們是安靜而優雅的動物，台北市立動物園也提醒，民眾走過、路過保持安靜，說不定會發現馬來虎在草叢中休息或也正默默地在觀察遊客。

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