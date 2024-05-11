北市動物園添新成員！全球保育馬來虎亮相　虎航續支持認養計畫

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台北市立動物園積極參與貓科動物域外保育計畫，近幾年除了實際參與雲豹等貓科動物保育計畫外，也從2022年起由EAZA貓科專家群主席Alexander Sliwa博士介紹下，與EAZA官方共同支持野貓保育聯盟在域內所執行的相關保育計畫，例如在印尼Bengkulu的國家公園棲地保護、泰國的Khao Laem National Park老虎族群數量調查及東北豹、虎的長期族群監測等，以經費實際支持域內（原棲息地）研究工作，從「域外」而「域內」展開保育行動。
談到物種保育，台灣虎航自2015年起也參與動物園企業認養計畫，首個認養物種就是老虎，直到2017年起，再追加認養石虎及雲豹，更贊助台灣虎航航點機位讓動物園同仁至日本、泰國、新加坡等地進行專業交流，促成國際動物園間的合作機會。這次台灣虎航也為馬來虎的到來獻上祝福，未也將持續支持動物園的各項保育工作，確保該物種未來不致滅絕與國際一同翻轉物種瀕危趨勢。
台灣虎航董事長陳漢銘今日出席開放展開幕活動，他更透露，台灣虎航很榮幸一路走來，就在台北市動物園的企業認養行列中，支持動物園以推廣野生動物保育為目標，台灣虎航機身特有的橘黃底及黑條塗裝，正是來自於老虎的斑紋，今日正式放展的馬來虎，也和台灣虎航的空中巴士一樣，產地都是法國。
除道出其中的關連性及巧合，陳漢銘也承諾，台灣虎航將持續履行企業公民的責任，最後也不忘呼籲更多企業能一同關注動物福祉，為野生動物盡一份心力，一起加入「企業認養」的行列。
隨著馬來虎「Shima」和「Serikin」入住台北市立動物園熱帶雨林區，對新環境與保育員逐漸適應，照養團隊也決定開始讓個性較為放鬆的「Shima」先至戶外活動場探索。馬來虎「Shima」個性較活潑勇敢，對環境適應力強，剛搬進熱帶雨林區就能與保育員建立良好的互動。對於各種行為豐富化的玩具也都接受度非常高，像是紅毛猩猩使用過的麻布袋，「Shima」光是聞到氣味就非常興奮。保育員只將麻布袋一角塞進「Shima」室內場地，「Shima」便立刻叼走撕扯麻布袋，對於玩具非常滿意。
至於馬來虎「Serikin」則是較內向謹慎，剛到新環境之後會在自己覺得安心的地方窩著，仔細觀察周遭與人類的移動。即便如此「Serikin」對新鮮的事物也充滿好奇心，對於保育員為行為豐富化而放進紙箱中的食物，「Serikin」會小心拆解、慢慢享受過程、再大塊朵頤美味的鮮肉。
不過，由於牠們是安靜而優雅的動物，台北市立動物園也提醒，民眾走過、路過保持安靜，說不定會發現馬來虎在草叢中休息或也正默默地在觀察遊客。