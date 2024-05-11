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台灣夜空驚見「黃綠色彗星」！尾巴超明顯　北部人目擊震撼：超亮

▲「C/2023 A3」紫金山-阿特拉斯彗星的身影昨晚被多位民眾目擊，夜空不僅被一道亮光劃破，還拖著黃綠色尾巴。（圖／取自臺北市資料大平台）
▲「C/2023 A3」紫金山-阿特拉斯彗星的身影昨晚被多位民眾目擊，夜空不僅被一道亮光劃破，還拖著黃綠色尾巴。（圖／取自臺北市資料大平台）

記者賴禹妡／綜合報導

「C/2023 A3」紫金山-阿特拉斯彗星去年被辨識為彗星，並預計今年10月最接近地球。沒想到，昨（10）日晚間就有許多民眾目睹C/2023 A3彗星的身影，夜空不僅被一道亮光劃破，還拖著黃綠色尾巴，讓目擊者們紛紛驚呼「超亮的！」

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根據台北市天文科學教育館資料顯示，C/2023 A3彗星將於2024年9月28日通過近日點，並於10月12日最接近地球，最大亮度預計可達0.3等，並發展出長長的彗尾，極有可能成為2007年後最明亮的彗星之一，在9月底至10月初這段時間裡以肉眼即可觀賞。

▲（圖／翻攝自X）
▲C/2023 A3彗星將於2024年9月28日通過近日點，並於10月12日最接近地球，最大亮度預計可達0.3等，並發展出長長的彗尾。（圖／翻攝自X）
而昨晚有PTT網友發文「有北部民眾剛剛看見超亮流星嗎？」表示他晚間7時許在夜跑時，看到天空出現一道亮光，原以為是無人機，卻發現光的速度很快又很亮，還拖著黃綠色的長尾巴，才發現自己可能是看到流星。貼文曝光後，不少網友都驚呼」、「有，7點前後，超亮的台北市都很清楚」、「新竹有看到」、「三體人來了」、「這次目擊者很多耶」

對此，一名熱愛天文的網友也指出，8日晚間就目擊到C/2023 A3紫金山-阿特拉斯彗星的身影，雖然像蝌蚪般小小一顆，但已經有明顯慧髮。C/2023 A3彗星今年10月亮度可能會達到0等，為2024年最有看頭的彗星。


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