小三影后金珉禧不倫戀9年近況曝！戀大21歲男友 老態模樣流出
以戲劇《下女的誘惑》一戰成名，登上青龍影后的韓國演員金珉禧，被網友封為男神收割機，交往的男星不僅有李政宰、李洙赫，就連趙寅成都曾拜倒在她裙下，不過金珉禧2016年卻戀上大她21歲的已婚知名導演洪常秀，兩人爆出婚外情，讓外界相當震驚。近期42歲的金珉禧近況照片流出，整個人老態許多，頭髮灰白，看上去與今年63歲的洪常秀幾乎沒有年齡差。
記者施以慧／綜合報導
紐約電影節的藝術總監丹尼斯林（Dennis Lim）日前在社群上分享限時動態，可以看到洪常秀與情人金珉禧坐在韓國的露天咖啡廳，對著鏡頭開心一笑。雖然金珉禧氣質依舊，不過卻頭髮灰白，臉上的法令紋也相當明顯，更有報導直接大酸特酸：「我還以為你們過很好呢？」幾乎所有媒體都以「第9年的不倫戀」下標，看得出兩人相當不被業界待見。
回顧這段震驚社會的婚外情，金珉禧與洪常秀兩人因2015年合作電影相識，沒想到意外譜出戀情，同年9月洪常秀跟家人告知一聲「我有小三」之後就離家出走，2016年出軌情被報導出來後，金珉禧還對正宮嗆聲：「妳要管好妳老公啊。」讓外界一片譁然。
2017年金珉禧與洪常秀2度合作新電影《獨自在夜晚的海邊》，兩人在出席記者會時，就大方坦承正在搞不倫戀，讓粉絲都難以接受，之後兩人常被直擊形影不離的畫面，讓岳母氣到病逝，洪常秀還不出席喪禮，只是洪常秀至今都沒有跟正宮離婚成功，遲遲未被扶正的金珉禧恐怕還會繼續刷新「不倫年資」。
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