快評／金塊在客場打得更舒適　敵意環境反而激起他們「求生意志」

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金塊去年的一舉登頂，除了他們在半場陣地戰中無解的雙人組合之外，Jokic身為5號位卻可以在轉換中直接拉下籃板發起快攻，這是其他中鋒不具備的一種優勢。今天G3金塊帳面上看起來只有8分的快攻得分看似不多，但實際上他們在快速推進的過程中得到很多優勢，比如想要的對位、更多的時間、更少的身體接觸，有助於他們去創造想要的出手。
吹罰尺度緊縮 哨聲對金塊有利
前兩戰比賽中，金塊在運球推進的過程中舉步維艱，Jamal Murray和Jokic都被大量消耗，灰狼對持球者施加很多壓力，這是因為哨音比較鬆，一些強硬的防守動作可以被允許，這對進攻方不利。
NBA在這個球季中開始允許場上更激烈的防守動作，這造成了生態的改變，很多場低比分的比賽出現。而對於金塊這一種類型的球隊來說，他們更追求戰術細節上的執行以及團隊對於場上形勢解讀，並做出反應。前兩戰灰狼的防守很好的破壞了他們的節奏，大量身體接觸讓Jokic和Murray非常掙扎，金塊在半場進攻中的轉移球常常陷入停滯，而一對一面對運動能力更優秀的灰狼，他們討不了太多便宜。
而今天的整體罰球數和犯規數雖然沒有較前幾場明顯的增加，不過開賽幾次哨音已為這場比賽定下了基調，說明這會是一場吹判比較緊的比賽，不過灰狼並沒有對此做出防守調整，這導致了Jaden McDaniels和Anthony Edwards前兩節就陷入了一些犯規麻煩，沒有給Murray太多防守壓力，後者早早取得節奏，當他打開了、吸引了更多防守時，Jokic就有更多空間在內線做出破壞，一切都是環環相扣。
金塊0：2落後來到充滿敵意的客場 危機意識讓他們在場上更努力
當然今天金塊的勝利也因為他們打得更努力，有時候比賽和戰術計畫、選擇的陣容及輪換有關，但有時候只是單純關乎誰更想贏、有沒有展現足夠多的渴望去爭取勝利。金塊前兩戰的肢體語言非常差勁，沒有人嘗試擋下Anthony Edwards，而Jokic表現的就像是勝負與他無關一樣，感覺十分懶散；而Murray朝場上扔東西則是一種敗者心態，就像是球隊在場上已經無能無力，只能用這種方式宣洩情緒一樣。
今天在敵意的環境之下，Murray跳投更有自信，他堅決攻擊Edwards和McDaniels之外的其他人；而Jokic則是在場上更努力的完成攻防回合，對他這種等級的球員來說，光是這一點就已經能夠給比賽帶來足夠的影響。
金塊主帥Michael Malone賽後點評這一場勝利時表示：「今晚我們打得更有侵略性。」簡單明瞭，也確實就是原因。
或許金塊就是這樣的球隊，他們過去曾經兩次在系列賽1：3落後的情況下翻盤，可能只有在絕境之中打球，才能夠激起他們求生意志，激發出最好的自己。在這系列賽後面幾場，或許我們還能看到更多。
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