李亦伸專欄／裁判變主角？哨音恐將影響「尼克VS溜馬」系列賽勝負

我是廣告 請繼續往下閱讀
1、尼克三戰打下來，投籃命中率超過5成2，三分命中率超過4成8，場均砍進119分，這是非常可怕投籃命中率。如果再縮小範圍，尼克先發五人三分命中率超過5成，投籃命中率超過5成5，更異於常理。
2、溜馬三場球打下來表現也不差，場均116分，板凳和角色球員發揮更優於尼克，每場比賽都曾經領先兩位數，每場比賽都有贏球機會，但最終只靠Andrew Nambhard在G3這記幸運大號三分命中撿到一勝。
3、尼克防守紀律性驚人，鐵打防守和強悍風格，更是尼克主宰比賽最重要武器和底氣。尼克這個系列賽進攻和三分太瘋，超強對抗和防守輪轉，經常創造快攻反擊機會，得分更容易、高效，溜馬防守、對位根本無法阻止尼克得分。
溜馬為此也向聯盟提出申訴和抗議，指出G1和G2有太多誤判，對溜馬非常不利。裁判執法尺度和容許身體對抗強度，不但可能左右比賽節奏，甚至能控制場面和比賽走向。
4、溜馬正在用尼克的防守、強度和身體對抗，去回應尼克強悍防守和身體對位。裁判沒有失去公平性，但執法尺度、容許防守對抗強度和自由心證，肯定會影響比賽節奏和內容。
尼克防守身體對抗會受到哨音影響，還是溜馬防守強度會因為執法尺度吃虧，一切都很難說。
裁判也是人，每個裁判都有自己一把尺，就算再精確、公平，這種超高強度防守和身體對抗，響不響哨？何時響哨？容許身體對抗強度在那裡？對持球員的對抗和尺度，絕對會因為不同裁判、不同時機、不同對抗、不同狀況而有不同落差。
G3第三節初尼克58：67落後溜馬，尼克後衛Donte DiVincenzo一次上籃撞人，裁判先是吹判「進攻犯規」，但尼克挑戰成功，改判球進算加罰，Donte DiVincenzo完成三分打，61：67拉近比數。
這個系列賽像這種攻防回合、一半一半和身體對抗，每場比賽超過30次甚至40次，裁判拿捏並不容易，哨音尺度掌握也很有挑戰性。
執法尺度容許更多對抗和肢體碰撞，尼克得利，因為溜馬投籃和禁區、籃板都會受到哨音影響。
如果執法尺度再緊一點點，那麼尼克這種肉搏防守方式和充滿身體對抗的強度和侵略性，很容易因為哨音更緊，比賽也會更難打。
哨音正在影響這個系列賽走向和結果，不管你尼克迷還是溜馬粉，都要有心裡準備。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁