金塊扳回一城！「泡泡園區」曾兩度絕境翻盤　主帥Malone有經驗

我是廣告 請繼續往下閱讀
在2019-20賽季，NBA因受新冠疫情影響，剩餘例行賽與季後賽都在奧克蘭迪士尼的「泡泡園區」內完成，當年金塊以西區第3晉級季後賽，首輪交手西區第6種子猶他爵士，原以1勝3敗落後，但隨即連贏3場晉級。
來到次輪面對擁有雙星Kawhi Leonard與Paul George的快艇，並再次在系列賽中以1勝3敗落後，但最終又連贏3場晉級到西區冠軍戰，可惜近到西區冠軍戰奇蹟不在，同樣被湖人逼到1勝3敗的絕境，但最終無力逆轉止步西區冠軍戰。
分析金塊今年處境 主帥Michael Malone經驗老道
金塊在今（11）日收下比賽勝利後，讓系列賽不至於處於0勝3敗的絕對劣勢，但能在灰狼主場搶下1勝，無疑要歸功於金塊主帥Michael Malone，「他在比賽中很好的做出調整，讓Nikola Jokic專心在組織進攻，Jamal Murray則是專注在得分攻筐上，這場比賽金塊充滿能量感。」
前金塊主帥George Karl就分析表示，「金塊今天很好的讓『蟻人』Anthony Edwards打得很猶豫，在場上逼他需要做出決策，尤其是金塊今天在包夾Anthony Edwards後，團隊的防守輪轉十分到位。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁