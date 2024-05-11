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金塊扳回一城！「泡泡園區」曾兩度絕境翻盤　主帥Malone有經驗

▲金塊客場大反擊拿下G3，2019-20年「泡泡園區」賽季兩次1：3落後翻盤。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊客場大反擊拿下G3，2019-20年「泡泡園區」賽季兩次1：3落後翻盤。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

NBA衛冕軍丹佛金塊在今（11）日西區第二輪G3，靠著例行賽MVP Nikola Jokic繳出24分、14籃板、9助攻的「準大三元」表現，率隊以117:90擊敗明尼蘇達灰狼，將系列賽追至1勝、2敗。在今（11）日獲勝後，也讓人想起2019-2020賽季「泡泡園區」的那支金塊，當年他們在首輪與次輪，分別對陣猶他爵士與洛杉磯快艇，都是在1勝、3敗的劣勢逆轉晉級，最終才在西區冠軍戰不敵洛杉磯湖人。

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金塊上演奇蹟　「泡泡園區賽季」連兩輪劣勢翻盤

在2019-20賽季，NBA因受新冠疫情影響，剩餘例行賽與季後賽都在奧克蘭迪士尼的「泡泡園區」內完成，當年金塊以西區第3晉級季後賽，首輪交手西區第6種子猶他爵士，原以1勝3敗落後，但隨即連贏3場晉級。

來到次輪面對擁有雙星Kawhi Leonard與Paul George的快艇，並再次在系列賽中以1勝3敗落後，但最終又連贏3場晉級到西區冠軍戰，可惜近到西區冠軍戰奇蹟不在，同樣被湖人逼到1勝3敗的絕境，但最終無力逆轉止步西區冠軍戰。

分析金塊今年處境　主帥Michael Malone經驗老道

金塊在今（11）日收下比賽勝利後，讓系列賽不至於處於0勝3敗的絕對劣勢，但能在灰狼主場搶下1勝，無疑要歸功於金塊主帥Michael Malone，「他在比賽中很好的做出調整，讓Nikola Jokic專心在組織進攻，Jamal Murray則是專注在得分攻筐上，這場比賽金塊充滿能量感。」

前金塊主帥George Karl就分析表示，「金塊今天很好的讓『蟻人』Anthony Edwards打得很猶豫，在場上逼他需要做出決策，尤其是金塊今天在包夾Anthony Edwards後，團隊的防守輪轉十分到位。」

▲金塊總教練Michael Malone。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊總教練Michael Malone擁有豐富的季後賽經驗。（圖／美聯社／達志影像）
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