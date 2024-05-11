「踢到鐵板！」　王世堅舉這件事「柯文哲、民眾黨將立刻下市」

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對此，王世堅受訪時說，柯文哲可能心裡沒鬼，但柯就是這樣，所有要求都是要求別人、所有檢討都在檢討別人，柯沒有要求自己，也沒有檢討自己，就覺得自己最大，「這個死樣子、死個性，這次就踢到鐵板」。
王世堅提到，柯文哲既不做記錄，也不向相關政風單位回報，甚至還支開市府警衛人員，換成身邊幕僚陪著跟名商巨賈見面，難免啟人疑竇，且見面的幾位又是重大標案，像T17、18私下跟新光碰面，京華城私下跟威京小沈碰面，這一點傳出來，最支持的年輕人都會失望，甚至離他而去。
王世堅直言，柯文哲現在檢方以他字案調查，已從績優股滑落到全額交割，檢察官查了後，若這幾案背後有金流不當利益的話，柯文哲跟民眾黨就「立刻下市」，呼籲柯應立刻正視問題。
「不能只是說心坦蕩，若坦蕩幹麻私下跟相關財團會面？」王世堅提到，私下與財團會晤行為，是柯文哲當初白色力量徹底反對，還嚴禁各局處首長都不能做，為何獨獨柯文哲不用？
王世堅表示，柯文哲過去這種帝王、自以為是的心態，這次完全踢到鐵板，他還寧願相信柯文哲什麼都不懂，只懂醫學，而交通、教育、都市發展等一竅不通，應傾聽市政顧問的看法。
不過，王世堅也批評，柯文哲那種「我最厲害」、「我自己決定」的態度，屬下當然都推給柯，所以重大變更關鍵時刻都是柯下條子，「死一個更加有了（死得更慘）」。