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Young批NBA太噁心！Murray逃過禁賽　灰狼主帥：從沒指望聯盟

▲金塊主控Jamal Murray逃過禁賽，在灰狼主場被全場噓爆。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊主控Jamal Murray逃過禁賽，在灰狼主場被全場噓爆。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

衛冕軍丹佛金塊擺脫前兩戰低迷的進攻，年度MVP Nikola Jokic繳出24分、14籃板和9助攻準大三元成績，Jamal Murray也轟下24分，兩人領軍在客場以117：90打爆灰狼，在系列賽扳成1：2。賽後談到Murray躲過禁賽一事，灰狼主帥Chris Finch表示：「從來沒有期望聯盟會禁賽。」而Nick Young則發文批聯盟噁心。

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Murray丟熱敷袋僅被罰款10萬　Finch：從沒指望聯盟禁賽

金塊主控Jamal Murray這一輪系列賽遭到灰狼防守球員嚴防，導致手感冰冷，G2全場18投僅3中，三分球更是4投0中只拿下8分，在比賽次節時，Jamal Murray不滿判決，但最終將熱敷袋丟往場內，導致灰狼長人Karl-Anthony Towns差點踩到，這一動作十分危險。

Shams Charania在報導中指出，「聯盟在經過影片檢視與內部調查後，Jamal Murray丟東西進場已違反運動家精神，最終決定給予10萬美金的罰款，但不會有禁賽處分。」

Murray逃過禁賽僅被罰款10萬，聯盟被質疑是為了收視率考量，Young也在賽前發文痛批，「聯盟真是噁心，當我知道Murray沒有被禁賽的時候，我就知道灰狼今天沒機會了。」

灰狼主帥Chris Finch則是表示，「我從來沒有指望聯盟會對Murrray禁賽，無論禁賽與否，我認為現在對於我們來說都已經無關緊要。」

Murray擺脫低迷手感　Edwards則是信心喊話

此戰Murray在灰狼主場遭到全場球迷噓聲伺候，但這並不影響他的發揮，並且揮別前兩戰冰冷的手感，全場21投11中，拿下24分、5助攻和3抄截。

相較前兩戰表現出色的「蟻人」Anthony Edwards進攻被壓制，全場拿下19分，並出現5次失誤。賽後他表示：「我們沒有理由消極，金塊是贏了一場，但我們要做的是爭取下一場勝利，先贏得4場比賽的球隊晉級，而不是一場比賽。」

▲Anthony Edwards有信心帶領灰狼擊敗衛冕軍丹佛金塊。（圖／美聯社／達志影像）
▲Anthony Edwards有信心帶領灰狼擊敗衛冕軍丹佛金塊。（圖／美聯社／達志影像）
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