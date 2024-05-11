Young批NBA太噁心！Murray逃過禁賽　灰狼主帥：從沒指望聯盟

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金塊主控Jamal Murray這一輪系列賽遭到灰狼防守球員嚴防，導致手感冰冷，G2全場18投僅3中，三分球更是4投0中只拿下8分，在比賽次節時，Jamal Murray不滿判決，但最終將熱敷袋丟往場內，導致灰狼長人Karl-Anthony Towns差點踩到，這一動作十分危險。
Shams Charania在報導中指出，「聯盟在經過影片檢視與內部調查後，Jamal Murray丟東西進場已違反運動家精神，最終決定給予10萬美金的罰款，但不會有禁賽處分。」
Murray逃過禁賽僅被罰款10萬，聯盟被質疑是為了收視率考量，Young也在賽前發文痛批，「聯盟真是噁心，當我知道Murray沒有被禁賽的時候，我就知道灰狼今天沒機會了。」
灰狼主帥Chris Finch則是表示，「我從來沒有指望聯盟會對Murrray禁賽，無論禁賽與否，我認為現在對於我們來說都已經無關緊要。」
Murray擺脫低迷手感 Edwards則是信心喊話
此戰Murray在灰狼主場遭到全場球迷噓聲伺候，但這並不影響他的發揮，並且揮別前兩戰冰冷的手感，全場21投11中，拿下24分、5助攻和3抄截。
相較前兩戰表現出色的「蟻人」Anthony Edwards進攻被壓制，全場拿下19分，並出現5次失誤。賽後他表示：「我們沒有理由消極，金塊是贏了一場，但我們要做的是爭取下一場勝利，先贏得4場比賽的球隊晉級，而不是一場比賽。」
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