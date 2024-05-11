張敏《摩登武聖》洗澡戲穿幫鏡頭曝！周星馳臉紅當機洩真男人反應

YouTuber瘋男Nick也撒幣！公開送錢方式　偷酸：我想控制的可多的

▲YouTuber瘋男成員Nick在社群平台上也宣布自己要撒幣，並開酸Mr.R只用2萬元就控制了信義區3000人，自己想控制的可多的。（圖／翻攝自Nick IG）
▲YouTuber瘋男成員Nick在社群平台上也宣布自己要撒幣，並開酸Mr.R只用2萬元就控制了信義區3000人，自己想控制的可多的。（圖／翻攝自Nick IG）

記者張一笙／綜合報導

在IG上擁有16萬追蹤的網紅Mr.R（R哥）昨（10）日晚間在信義區發起「大撒幣活動」，在現場造成3000多位民眾瘋搶引發推擠事件，被抨擊為台灣版「梨泰院事件」。YouTuber「Crazy Man 瘋男」的Nick（王柏傑）則在IG上發文表示希望大家不要為了2萬塊受傷，自己也會辦活動給粉絲抽獎，抽到就送2萬元。同時，Nick也捐出10萬元給家扶基金會，並表示：「我想控制的可多的！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲昨日網紅Mr.R在信義區「大撒幣」，吸引超過3000人造成推擠事件，引發社會輿論。（圖／翻攝自Threads）
▲昨日網紅Mr.R在信義區「大撒幣」，吸引超過3000人造成推擠事件，引發社會輿論。（圖／翻攝自Threads）
Mr.R昨日晚間的撒錢行為引發社會大眾撻伐，就連台北市長蔣萬安也出面表示要依法處理，雖然Mr.R今天已經公開道歉，仍然難以平息大家的怒火。對此，YouTuber Nick也看不下去，，發文表示有朋友建議他一起加入發錢的行列後，他才知道有Mr.R事件。Nick豪氣地表示自己也會給粉絲們發福利，但希望大家不要為了2萬塊受傷，自己不想造成社會問題所以改用線上抽獎的方式送錢，抽到的粉絲就能拿到2萬塊。

▲Nick在IG上宣布要送錢給粉絲，還曬出捐款10萬給家扶基金會的收據。（圖／翻攝自Nick IG）
▲Nick在IG上宣布要送錢給粉絲，還曬出捐款10萬給家扶基金會的收據。（圖／翻攝自Nick IG）
Nick透露自己小時候過得十分清貧，一度必須透過家扶基金會的救濟、幫助才能讓一家人生活，所以現在他有能力了也想回饋社會，並加碼宣布捐贈10萬元給家扶基金會。Nick更曬出捐款單，開玩笑地表示：「我還撒了兩百萬的飼料呢！我控制了整個流浪動物之家的狗狗，還撒了澳洲無尾熊、街友、非洲沒鞋穿的小朋友、家扶基金會需要幫助的孩童，我想控制的可多的！」Nick還偷酸如果2萬塊就能控制信義區的3000人，那他希望自己能透過10萬元就能控制30個小朋友不要餓肚子。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

網紅「信義區撒10萬混假鈔」挨轟！本人曬影片急喊冤：是培根發的

網紅「信義區撒10萬元」千人推擠！挨轟梨泰院翻版道歉：會繼續發

Mr.R信義區撒幣10萬元！民眾爆推擠場面超混亂　警方蒐證介入偵辦

盤點網紅大撒幣！MrBeast生日送特斯拉　巴西女網紅空中撒紙鈔

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生