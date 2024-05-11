YouTuber瘋男Nick也撒幣！公開送錢方式 偷酸：我想控制的可多的
在IG上擁有16萬追蹤的網紅Mr.R（R哥）昨（10）日晚間在信義區發起「大撒幣活動」，在現場造成3000多位民眾瘋搶引發推擠事件，被抨擊為台灣版「梨泰院事件」。YouTuber「Crazy Man 瘋男」的Nick（王柏傑）則在IG上發文表示希望大家不要為了2萬塊受傷，自己也會辦活動給粉絲抽獎，抽到就送2萬元。同時，Nick也捐出10萬元給家扶基金會，並表示：「我想控制的可多的！」
記者張一笙／綜合報導
Mr.R昨日晚間的撒錢行為引發社會大眾撻伐，就連台北市長蔣萬安也出面表示要依法處理，雖然Mr.R今天已經公開道歉，仍然難以平息大家的怒火。對此，YouTuber Nick也看不下去，，發文表示有朋友建議他一起加入發錢的行列後，他才知道有Mr.R事件。Nick豪氣地表示自己也會給粉絲們發福利，但希望大家不要為了2萬塊受傷，自己不想造成社會問題所以改用線上抽獎的方式送錢，抽到的粉絲就能拿到2萬塊。
Nick透露自己小時候過得十分清貧，一度必須透過家扶基金會的救濟、幫助才能讓一家人生活，所以現在他有能力了也想回饋社會，並加碼宣布捐贈10萬元給家扶基金會。Nick更曬出捐款單，開玩笑地表示：「我還撒了兩百萬的飼料呢！我控制了整個流浪動物之家的狗狗，還撒了澳洲無尾熊、街友、非洲沒鞋穿的小朋友、家扶基金會需要幫助的孩童，我想控制的可多的！」Nick還偷酸如果2萬塊就能控制信義區的3000人，那他希望自己能透過10萬元就能控制30個小朋友不要餓肚子。
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