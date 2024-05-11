超過一半想離職！美國半導體員工不開心　人力短缺恐成台積電瓶頸

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麥肯錫高級顧問托勒（Wade Toller）表示，美國半導體產業正要進入人力需求的擴張時期，但與此同時，產業內的技術勞動力對工作的滿意度正在下降，且呈現老化趨勢，半導體行業中約有3分之1的人口年齡超過55歲。
報導指出，人力短缺對於台積電和英特爾等晶片製造商來說，是一個「不祥之兆」。台積電和英特爾目前都在美國興建晶片廠，美國推出晶片法案，雄心勃勃地想要重建半導體製造，但要實踐這些目標，必須要有足夠的技術人力。
美國地方政府和產學界已制定相關計畫來建立人才供應管道，但麥肯錫指出，即使對未來畢業生的人數採取樂觀預測，可能也無法彌補勞工不足的龐大缺口。根據估計，未來十年，半導體業可能會出現約近7萬個職缺。
要發展晶片廠製造聚落，需要建築製程階段的勞動力以及施工最後階段負責設計和安裝設備的技術人員，還有工廠落成後在裡面工作的技術人員和工程師。
托勒表示，美國重建半導體製造的計畫擁有充滿希望的開始，但很少有人關注晶片廠特定的建構技術，這很可能成為第1個瓶頸。由於缺乏熟練的建築工人，台積電在亞利桑那州第1家工廠的生產時間表因此不得不推遲。
托勒指出，美國現在不僅有半導體，還要發展清潔能源和更新國家基礎設施，這些項目都在爭奪有限的人力供應，「如果我們不解決這個問題，這將是產業非常明顯的風險」。